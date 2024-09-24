Беспредел юных хулиганов: стреляли по окнам больницы и забросали члена Рийгикогу лимонами

По данным полиции, пока точно неизвестно, метатели лимонов и разбившие окна больницы - одни и те же молодые люди или нет, но своим шумным поведением компания молодых людей в тот день привлекла внимание окружающих и попала в поле зрения полицейских, но в тот момент стражи порядка еще не знали, чем занималась компания в тот вечер.