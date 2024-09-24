В субботу, 14 сентября, компания молодых людей разгуливала по Вильянди и стреляла из пневматического ружья по окнам и стенам новой больницы. Ущерб составил почти на 25 000 евро. Возможно, та же компания чуть раньше на заправке забросала лимонами члена Рийгикогу.
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Беспредел юных хулиганов: стреляли по окнам больницы и забросали члена Рийгикогу лимонами
По данным полиции, пока точно неизвестно, метатели лимонов и разбившие окна больницы - одни и те же молодые люди или нет, но своим шумным поведением компания молодых людей в тот день привлекла внимание окружающих и попала в поле зрения полицейских, но в тот момент стражи порядка еще не знали, чем занималась компания в тот вечер.
На парковке молодым людям вздумалось вытащить из машины пневматическое ружье и начать стрелять по недостроенной больнице. Им удалось разбить как минимум пять больших окон и повредить фасад. По первоначальной оценке ущерб составляет 25 000 евро. Достаточно крупная сумма для возбуждения уголовного дела.