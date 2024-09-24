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Все не так печально? Дефицит бюджета меньше, чем предполагалось

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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

По предварительным данным, опубликованным Департаментом статистики весной, в прошлом году дефицит бюджета госсектора составил 3,4 процента от ВВП. Теперь же, согласно уточненным данным, показатель значительно снизился.

Согласно детальным данным, по состоянию на конец прошлого года дефицит составил 2,6 процента от ВВП.

Эта цифра важна, поскольку страны еврозоны подчиняются особым финансовым правилам, Маастрихтским критериям. Один из критериев гласит, что годовой дефицит бюджета страны не может превышать трех процентов от ВВП. Поскольку первоначальное число было выше магического предела, нам пришлось быстро затянуть пояса. Означает ли это, что мы приложили слишком много усилий?

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