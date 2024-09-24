Осужденный за шпионаж в пользу России Олег Бурак умер в тюрьме

Администрация Рижской центральной тюрьмы подтвердила факт кончины заключенного. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причин будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Администрация всегда возбуждает уголовное дело по факту смерти любого заключенного, чтобы объективно установить и расследовать причины смерти. Это было сделано и в данном случае.

Олег Бурак был приговорен к 15 годам лишения свободы в августе 2020 года. Прокурор предъявил ему обвинение в совершении шести уголовных преступлений. Столь объемное дело о шпионаже в Латвии рассматривалось впервые.

В частности, согласно обвинению, Бурак длительное время собирал и за материальное вознаграждение передавал российским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну. В период с 2000 по 2006 годы обвиняемый встречался с представителями спецслужб и передавал им собранную информацию, однако документы собирались на протяжении еще более длительного периода.

В апреле 2023 года Верховный суд Латвии отклонил кассационные жалобы обвиняемого, и вынесенный ему приговор вступил в силу.