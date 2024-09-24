Ударил ученицу: признанный виновным именитый тренер собирается обжаловать решение в Госсуде

В пресс-релизе Тартуских судов говорится, что Тартуский окружной суд согласился с решением Вируского уездного суда от 1 ноября прошлого года, что Ранникмаа виновен в причинении боли путем физического ненадлежащего обращения по отношению к другому человеку.

В то же время окружной суд считает, что Ранникмаа не причинил вреда здоровью пострадавшей. В связи с этим окружной суд изменил наказание и распределение расходов на судебное разбирательство в первой инстанции.

Однако защиту Ранникмаа такое решение не устраивает. В своем пресс-релизе защита тренера заявила, что ученица сидела на мате спиной к месту действия, слишком близко к сектору приземления прыжков в длину, и разговаривала с другой ученицей. Общеизвестный факт, что если один человек упадет на другого, то, скорее всего, пострадают оба.

«Именно безопасная спортивная среда защищает занимающихся спортом. Закон о спорте также возлагает на тренера обязанность обеспечивать безопасность во время тренировок. Можете себе представить, какие последствия и даже серьезные травмы могут возникнуть, если на полной скорости приземлиться на другого ученика», - говорит защитник Ранникмаа Кристьян Тууль.

«По этой причине тренеру пришлось быстро, в считаные секунды, реагировать, чтобы привлечь внимание ученицы к опасной ситуации, выбирая для выхода из двух опасных ситуаций действие с несуществующими последствиями – он один раз коснулся головы ученицы костяшками», - отмечает адвокат.