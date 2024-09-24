Тартуский окружной суд частично изменил приговор тренеру по дзюдо и сумо Рихо Ранникмаа, который судом первой инстанции был признан виновным в избиении ученицы.
Ударил ученицу: признанный виновным именитый тренер собирается обжаловать решение в Госсуде
В пресс-релизе Тартуских судов говорится, что Тартуский окружной суд согласился с решением Вируского уездного суда от 1 ноября прошлого года, что Ранникмаа виновен в причинении боли путем физического ненадлежащего обращения по отношению к другому человеку.
В то же время окружной суд считает, что Ранникмаа не причинил вреда здоровью пострадавшей. В связи с этим окружной суд изменил наказание и распределение расходов на судебное разбирательство в первой инстанции.
Однако защиту Ранникмаа такое решение не устраивает. В своем пресс-релизе защита тренера заявила, что ученица сидела на мате спиной к месту действия, слишком близко к сектору приземления прыжков в длину, и разговаривала с другой ученицей. Общеизвестный факт, что если один человек упадет на другого, то, скорее всего, пострадают оба.
«Именно безопасная спортивная среда защищает занимающихся спортом. Закон о спорте также возлагает на тренера обязанность обеспечивать безопасность во время тренировок. Можете себе представить, какие последствия и даже серьезные травмы могут возникнуть, если на полной скорости приземлиться на другого ученика», - говорит защитник Ранникмаа Кристьян Тууль.
«По этой причине тренеру пришлось быстро, в считаные секунды, реагировать, чтобы привлечь внимание ученицы к опасной ситуации, выбирая для выхода из двух опасных ситуаций действие с несуществующими последствиями – он один раз коснулся головы ученицы костяшками», - отмечает адвокат.
По мнению окружного суда, вышеуказанное причинило ученице кратковременную боль, поэтому суд подтвердил совершение преступления, то есть ненадлежащее физическое обращение. «В связи с этим судебное разбирательство продолжится, и Рихо Ранникмаа решил подать жалобу в Госсуд», - сообщил адвокат Тууль.
«С самого начала мы придерживались мнения, которое признал и окружной суд, что целью тренера было привлечь внимание ученицы, и никакие внешние обстоятельства не свидетельствуют о том, что удар был нанесен с большой силой. Подтверждением этому является и тот факт, что ситуация разрешилась быстро и тренировка продолжилась в привычном ритме с прыжками, борьбой и играми. Все это ребенок делал при этом, ни разу не жалуясь на боль», - заявляет адвокат.
«Отсутствие серьезной травмы подтверждается еще и тем, что в конце тренировки ученицу за самый дальний прыжок наградили конфетой, которую она приняла с улыбкой», - говорит Ранникмаа.
Также, по мнению защиты именитого тренера, в случае обвинительного приговора изменится методика тренировок, существовавшая веками, в том числе большинства игр с мячом, не говоря уже о хоккее. При демонстрации упражнения на ученике или когда ученики тренируют приемы друг на друге, и тренер, и ученики могут причинять друг другу кратковременную боль. Если будет создан прецедент, тренеры и ученики потенциально будут ежедневно объектами уголовного преследования. Обучение по сути станет виртуальным, заявляет защита Ранникмаа.