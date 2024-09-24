Чиновники наконец признались: лес чрезмерно вырубали годами

Агентство окружающей среды резко раскритиковало MAH и назвало методики не пригодными для сравнения. Однако, по словам Кууба, собственные отчеты Агентства окружающей среды также показывают, что предыдущие официальные данные о приросте леса были завышены: запасы леса сокращаются, хотя этого не могло быть в случае чистого прироста, превышающего объем вырубки. В среднем, количество древесины, полученной с гектара при сплошных рубках, намного меньше, чем должно прирастать древесины в среднем в таких лесах по расчетам Агентства окружающей среды, а лесной и деревообрабатывающей промышленности уже давно не хватает крупномерных лесоматериалов.

Министр климата Йоко Алендер не позволила себя смутить графиком, согласно которому не должно вырубаться более восьми миллионов плотных кубометров. Фото: Тайро Луттер

Министр Йоко Алендер боролась с графиком Агентства окружающей среды

20 сентября министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) увидела в программе «Студия Postimees» график Агентства окружающей среды, согласно которому прирастает восемь, а не десять миллионов плотных кубометров леса в год, как производит впечатление пояснительная записка к законопроекту об экономике, устойчивой к изменениям климата.

– Почему в пояснительной записке указана неправильная цифра? Вас кто-то ввел в заблуждение разговорами о том, что лесов прирастает больше, чем вырубается, или вы сами вводили в заблуждение общественность?

– По сути, то, что мы видим на этой картинке, – это краткое изложение истории. Мы тщательно произвели расчеты, основываясь на данных Агентства окружающей среды, и действительно, классические принципы неистощительного ведения лесного хозяйства, то, что вырубка должна производиться в пределах роста, что запасы лесных угодий не должны сокращаться, которые были установлены Рийгикогу в основах климатической политики, это те ценности, которые составляют основу перемен в нашей лесной политике.

Предложенные нами изменения приведут нас в этом направлении.

У меня нет оснований подозревать то, что прогнозы Агентства окружающей среды ошибочны.

При составлении прогноза прироста оценивались те леса, которые были посажены взамен вырубленного леса, и в настоящее время очень малы, но вскоре они достигнут такого возраста, когда темпы их роста увеличатся. Отсюда и увеличение запасов.

– В Агентстве окружающей среды нам подтвердили, что если и дальше будут вырубать десять миллионов кубометров в год, это, конечно, будет больше, чем прирастет. Таков прогноз. Вопрос еще в том, как объяснительная получила приговор, ведь десять миллионов кубометров вырубки – это меньше, чем она растет.

– Нам они таких данных не предоставляли.

– Но ведь это же их график. Чтобы вырубать меньше, чем прирастает, объем вырубки следует сократить. Вы же этого не планируете, не так ли?

– Объем вырубки необходимо сократить. Мы стремимся к тому, чтобы средний объем лесозаготовок составлял десять миллионов плотных кубических метров в год.

– Тогда график продолжится в том же духе?

– Государство может лишь в определенной степени регулировать объемы вырубки. Половина леса находится в частной собственности. Государство может предписать объем вырубки Центру управления государственными лесами, который обеспечивает около трети ресурса.

– Каким должно быть число, чтобы объем вырубки оставался меньше прироста? При том что, по мнению Мадиса Раудсаара, очень серьезного специалиста Агентства окружающей среды, десять миллионов плотных кубических метров в год превышают объем прироста?

– Тогда вам придется позвать сюда Мадиса Раудсаара и спросить его об этом. Мы опираемся на их данные.

– У вас точно есть представление, что объем вырубки должен быть меньше прироста?

– Да, объёмы вырубки должны быть меньше прироста, это один из главных столпов неистощительного ведения лесного хозяйства.

– Вы намерены узнать в Агентства окружающей среды цифры, при которых прирост леса будет превышать объем вырубки?

– Мы обязательно спросим, ​​в том смысле, что я не знаю, какие цифры они вам прислали.