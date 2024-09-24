Лесопромышленники и широкая общественность, которые поверили разговорам о том, что леса прирастают больше, чем вырубаются, были обмануты – Агентство окружающей среды наконец опубликовало график, который показывает, что масштабная чрезмерная вырубка леса продолжалась более десятилетия.
Чиновники наконец признались: лес чрезмерно вырубали годами
За десять лет в Эстонии было вырублено больше леса, чем удалось вырастить за двенадцать лет. Агентство окружающей среды только сейчас обнародовало ситуацию, радикально изменив представленные ранее под видом подлинных совершенно противоположные данные.
«Агентство окружающей среды – это учреждение с высокой репутацией, обычно оттуда вы получаете достоверные данные, только вот лесоводство – это как капля дегтя в горшке с медом, – дал свою оценку ученый-исследователь неистощительного ведения лесного хозяйства Рауль Розенвальд из Тартуского университета, у которого докторская степень в области лесного хозяйства. – Информация о лесохозяйственных показателях неоднократно менялась в очень больших масштабах. Годами представлялись нелогичные данные. Поэтому доверять информации агентства о лесоводстве сложно. Но на основе этой информации принимаются важные решения».
Последствия масштабных чрезмерных лесозаготовок для эстонской лесной промышленности примерно такие же, как для человека, который привык каждый месяц тратить всю свою зарплату, а также часть наследства двоюродного дедушки. Однажды это наследство закончится, и на банковском счете останется только ежемесячная зарплата. И если человек жил в иллюзии, что более высокие доходы будут сохраняться, удар будет очень болезненным.
В такой иллюзии, вероятно, жили множество предприятий деревообрабатывающей промышленности Эстонии и большая часть общественности. Ее создали высокопоставленные чиновники министерства, фальсифицирующие цифры и заявляющие, что можно вырубать еще больше, а также набрасывающиеся на тех, кто предостерегает от чрезмерной вырубки.
Объем лесозаготовок и чистый прирост хозяйственных лесов Эстонии с 1999 по 2023 год
В миллионах плотных кубических метров
- Объем вырубки / Чистый прирост лесов
Источник: Агентство окружающей среды
В СМИ это противостояние назвали лесной войной. Пока стороны вели словесную войну, «наследство двоюродного дедушки» оказалось распределено. Недавний аудит Государственного контроля выявил некоторых из сорвавших наиболее крупный куш.
Цифры в Законе о климате не складываются
Министерство получает данные по лесу от Агентства окружающей среды. Совсем недавно в законопроекте Министерстве климата об экономике, устойчивой к изменениям климата, было заявлено, что «местной лесной и деревообрабатывающей промышленности гарантированы стабильные поставки сырья». Этого можно добиться, если леса растет больше, чем вырубается. На официальном языке это «объемы вырубки, при которых вырубка не превышает чистого прироста хозяйственных лесов в долгосрочной перспективе, запас леса в результате вырубок не уменьшается» (законопроект, стр. 46).
По этому показателю в министерстве заявили: «Исходя из прогнозов Агентства окружающей среды, основанных на существующих данных, заявленным условиям соответствует средний объем вырубки около 9,9–10,2 млн м³ в год».
К сожалению, Агентство окружающей среды в июне опубликовало данные, согласно которым чистый прирост хозяйственных лесов составляет всего 8,1 млн м³ в год. Даже детсадовский ребенок понимает, что восемь – это не десять.
Когда Postimees во время представления проекта Закона о климате (4 августа) спросил, почему в проекте указано десять вместо восьми, показалось, что министр Йоко Алендер (Партия реформ) и вице-канцлер Кристи Клаас не поняли проблемы.
Алендер сказала, что Агентство окружающей среды не сообщило ей новую цифру чистого прироста хозяйственных лесов. Клаас сказала: «Мы рассчитали, насколько большим должен быть объем вырубки, чтобы можно было достичь установленных климатических целей: где-то около 10 миллионов кубических метров в год». Позже она отметила, что эта оценка может измениться по мере увеличения данных и знаний.
В эфире Vikerraadio (16 августа) Алендер уже заявила, будто получила подтверждение десяти: «Сегодняшние расчеты показывают, что это около десяти миллионов плотных кубических метров в год».
Агентство окружающей среды: Мы никогда этого не говорили!
Мадис Раудсаар, ведущий специалист Агентства окружающей среды, рассказал, как в законопроект попала цифра, значительно превышающая чистый прирост экономических лесов.
«Министерство климата заказало у Агентства окружающей среды расчет сценария при равномерном объеме вырубки без учета дополнительного условия краткосрочного чистого прироста, – пояснил он. – На основании установленного значения в долгосрочной перспективе объемы вырубки, естественно, находятся в балансе с чистым приростом хозяйственных лесов. Однако это не означает, что это равновесие будет наблюдаться каждый год или даже каждое десятилетие. Исходя из возрастной структуры хозяйственных лесов, в первые десятилетия объемы вырубки будут превышать естественный прирост даже при равномерной вырубке, но в дальнейшем будет наблюдаться и обратное. В Агентстве окружающей среды, конечно же, никогда не говорили, что равномерная вырубка всегда будет ниже чистого прироста в хозяйственных лесах».
Из слов Раудсаара выходит, что министерство смухлевало: во-первых, в проекте есть обнадеживающая фраза, будто бы лес будет вырубаться в меньших объемах, чем прирастать, и лесной сектор будет получать древесину равномерно. Дальше идет цифра, не соответствующая обещаниям, и не сказано, как долго объемы вырубки можно будет поддерживать «равномерно» на уровне 10 миллионов кубометров (до тех пор, пока «дедушкино наследство» не будет израсходовано). Также не было сказано, что по стольку можно вырубать только за счет «наследства», ни то, когда наследство должно исчерпаться, ни когда именно наступит болезненное сокращение, и что равновесие будет достигнуто при объеме вырубки, который составит примерно половину от нынешнего.
Раудсаар также не обнародовал этого, но Центр управления государственными лесами (RMK) опубликовал график сокращения вырубок государственного леса.
Восстановительные вырубки в государственных лесах будут резко сокращаться
В гектарах
- Сосна / Ель / Береза / Осина / Другие
Источник: РМК, постановления министерства
График не смутил министра
Агентство окружающей среды, конечно, само замутило воду, опубликовав график объемов вырубки и чистого прироста с данными на один гектар, то есть не произведя умножения их на площадь хозяйственного леса. Чтобы никто не мог назвать операцию умножения цифр Агентства окружающей среды «расчетами Postimees», мы попросили Раудсаара выполнить эту операцию.
В минувшую пятницу в программе «Студия Postimees» министру Алендер был представлен график чистого прироста хозяйственных лесов и тот факт, что на протяжении десяти лет объем вырубки был значительно выше прироста.
Postimees поинтересовался, почему в пояснительной записке указаны неправильные цифры, и означает ли это, что обманули министра, или сама министр обманула общественность. «То, что мы видим на этой фотографии, – это краткое изложение истории. Мы тщательно провели свои расчеты», – Алендер проигнорировала приведенные выше данные (см. интервью в приложении к статье).
На продолжающиеся вопросы о разнице между цифрами восемь и десять она ответила: «Объемы вырубки и надо уменьшить. Мы стремимся к тому, чтобы средний объем лесозаготовок составлял десять миллионов плотных кубических метров в год». Она не уточнила, кто и почему в пояснительном письме дал противоречащее цифре десять обещания о том, что объемы вырубки не будут превышать чистый прирост и что лесопромышленному комплексу будет стабильно обеспечиваться сырье.
Агентство окружающей среды дурачит и Евросоюз
Эстония взяла на себя обязательство перед Европой следовать принципу неистощительного ведения лесного хозяйства и не вырубать больше леса, чем его прирастает. До прошлого года Агентство окружающей среды отчитывалось на конференции европейских министров по охране лесов Forest Europe, будто Эстония выполняет свои обязательства. Точно так же Агентство окружающей среды здесь, в Эстонии, заявляло, что леса вырубается меньше, чем растет.
Будут ли проблемы, если Европа узнает, что в Эстонии уже более десяти лет вырубают лес?
Раудсаар сослался на положение принципа неистощительного ведения лесного хозяйства, который гласит, что прирост и объемы вырубки должны быть сбалансированы в долгосрочной перспективе. Защитники природы интерпретируют это так, что лесные запасы должны оставаться как минимум в том же размере с момента начала действия соглашения. Раудсаар, с другой стороны, интерпретирует, что баланс может быть достигнут во второй половине цикла вырубки (время, когда деревья, выросшие на вырубке, достигают возраста вырубки). Он сказал, что средний цикл вырубки это пятьдесят лет, и считает, что на протяжении 25 лет можно вырубать больше, чем прирастает. Другими словами, «наследие дедушки» можно растянуть на 25 лет.
Даже сейчас представленные данные оптимистичны
Postimees писал в 2020 году, что данные о приросте лесов, представленные в Европе Агентством окружающей среды, невозможны в природе («Эстония представляет в Европу нереальные данные о лесах», PM, 13.11.2020 – на эстонском).
Теперь агентство представило новые данные, которые вдвое отличаются для одного и того же времени и одного и того же леса.
«Данные о естественной гибели деревьев в хозяйственных лесах (некоторые деревья неизбежно усыхают, и эту древесину следует вычитать из валового прироста, чтобы получить чистый прирост – прим. Ю. Х.), 1,8 млн м³ в год и 4 млн м³ в год, и те, и другие не могут быть правильными одновременно. Агентство окружающей среды либо лгало Европе, либо лжет сейчас. Однако обе эти цифры могут быть одновременно неверными», – заявил Райнер Кууба, владелец леса и один из создателей альтернативной оценки леса (MAH). Он отметил, что совсем недавно, весной прошлого года, Агентство окружающей среды оспорило результаты исследования MAH, проведенного при поддержке Postimees, представляя старые цифры.
Когда его спросили, почему цифры так сильно различаются, Раудсаар ответил, что не он делал предыдущие расчеты.
«На протяжении более десяти лет нас обманывали и наносили вред эстонским лесам», – сказал Кууба, добавив, что реальная ситуация даже хуже, чем сейчас признает Агентство окружающей среды.
«На основании данных государственного лесного реестра, который был обновлен с помощью современных инструментов дистанционного мониторинга, выяснилось, что чистый прирост хозяйственных лесов составляет менее 6 млн м³, и даже эта оценка все еще оптимистична», – отметил Кууба.
Агентство окружающей среды резко раскритиковало MAH и назвало методики не пригодными для сравнения. Однако, по словам Кууба, собственные отчеты Агентства окружающей среды также показывают, что предыдущие официальные данные о приросте леса были завышены: запасы леса сокращаются, хотя этого не могло быть в случае чистого прироста, превышающего объем вырубки. В среднем, количество древесины, полученной с гектара при сплошных рубках, намного меньше, чем должно прирастать древесины в среднем в таких лесах по расчетам Агентства окружающей среды, а лесной и деревообрабатывающей промышленности уже давно не хватает крупномерных лесоматериалов.
Министр Йоко Алендер боролась с графиком Агентства окружающей среды
20 сентября министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) увидела в программе «Студия Postimees» график Агентства окружающей среды, согласно которому прирастает восемь, а не десять миллионов плотных кубометров леса в год, как производит впечатление пояснительная записка к законопроекту об экономике, устойчивой к изменениям климата.
– Почему в пояснительной записке указана неправильная цифра? Вас кто-то ввел в заблуждение разговорами о том, что лесов прирастает больше, чем вырубается, или вы сами вводили в заблуждение общественность?
– По сути, то, что мы видим на этой картинке, – это краткое изложение истории. Мы тщательно произвели расчеты, основываясь на данных Агентства окружающей среды, и действительно, классические принципы неистощительного ведения лесного хозяйства, то, что вырубка должна производиться в пределах роста, что запасы лесных угодий не должны сокращаться, которые были установлены Рийгикогу в основах климатической политики, это те ценности, которые составляют основу перемен в нашей лесной политике.
Предложенные нами изменения приведут нас в этом направлении.
У меня нет оснований подозревать то, что прогнозы Агентства окружающей среды ошибочны.
При составлении прогноза прироста оценивались те леса, которые были посажены взамен вырубленного леса, и в настоящее время очень малы, но вскоре они достигнут такого возраста, когда темпы их роста увеличатся. Отсюда и увеличение запасов.
– В Агентстве окружающей среды нам подтвердили, что если и дальше будут вырубать десять миллионов кубометров в год, это, конечно, будет больше, чем прирастет. Таков прогноз. Вопрос еще в том, как объяснительная получила приговор, ведь десять миллионов кубометров вырубки – это меньше, чем она растет.
– Нам они таких данных не предоставляли.
– Но ведь это же их график. Чтобы вырубать меньше, чем прирастает, объем вырубки следует сократить. Вы же этого не планируете, не так ли?
– Объем вырубки необходимо сократить. Мы стремимся к тому, чтобы средний объем лесозаготовок составлял десять миллионов плотных кубических метров в год.
– Тогда график продолжится в том же духе?
– Государство может лишь в определенной степени регулировать объемы вырубки. Половина леса находится в частной собственности. Государство может предписать объем вырубки Центру управления государственными лесами, который обеспечивает около трети ресурса.
– Каким должно быть число, чтобы объем вырубки оставался меньше прироста? При том что, по мнению Мадиса Раудсаара, очень серьезного специалиста Агентства окружающей среды, десять миллионов плотных кубических метров в год превышают объем прироста?
– Тогда вам придется позвать сюда Мадиса Раудсаара и спросить его об этом. Мы опираемся на их данные.
– У вас точно есть представление, что объем вырубки должен быть меньше прироста?
– Да, объёмы вырубки должны быть меньше прироста, это один из главных столпов неистощительного ведения лесного хозяйства.
– Вы намерены узнать в Агентства окружающей среды цифры, при которых прирост леса будет превышать объем вырубки?
– Мы обязательно спросим, в том смысле, что я не знаю, какие цифры они вам прислали.