В начале сентября 1944 года Финляндия заключила перемирие с Советским Союзом, положение немцев на фронте ухудшилось, и вскоре немецкое командование приняло решение покинуть Эстонию. Выезд беженцев в Германию начался летом и в сентябре достиг своего пика. Эта статья выходит в рамках совместного проекта Эстонского института исторической памяти с Postimees.
ИСТОРИЯ ⟩ Великий исход из Эстонии в 1944 году повлиял на судьбу народа
Последние крупные суда с беженцами покинули Таллинн 20 и 21 сентября, а несколько крупных военных кораблей, которые тоже приняли беженцев на борт, вышли утром 22 сентября. Вечером 21 сентября последний караван транспортных судов отправился из Таллинна в Готенхафен (сейчас это польский город Гдыня, пригород Гданьска).
В состав каравана входили RO-1, RO-22, Hamburg, Lappland, госпитальное судно Moero — в последнее советский самолет выпустил бомбу и в результате прямого попадания за десять минут оно ушло на дно неподалеку от Вентспилса. По данным Германии, на судне находилось в общей сложности 1237 человек, из которых 655 так и считаются пропавшими без вести, сотни эстонцев погибли.
В апреле 1944 года, когда Красная Армия подошла к границам Эстонии, немецкое командование приняло решение превратить Таллинн в «город-крепость» (Fester Platz), который должен был длительное время выдерживать атаки врага. Перемирие Финляндии с СССР 4 сентября и ее выход из войны оставили здешний северный фланг без защиты, что резко изменило военный баланс сил.
Хотя Гитлер и отдал приказ удерживать фронт любой ценой, командование сухопутных войск начало быструю подготовку к отступлению из Эстонии. 14 сентября Красная Армия перешла в этом регионе в широкомасштабное наступление.
16 сентября Гитлер все-таки дал согласие на реализацию плана эвакуации «Астер», потому что в противном случае вся группа армий «Север» рисковала попасть «в котел». Изначально эвакуация Таллинна должна была быть осуществлена за 12 дней, но под растущим напором Красной Армии ее провели за шесть. К 28 сентября уже вся материковая Эстония оказалась под советской оккупацией.
17 сентября Красная Армия начала наступление на эмайыэском фронте, и он был прорван. Эвакуацию Таллинна должна была прикрывать боевая группа генерал-майора Герока численностью около 10 000 человек, которому в подчинение были отданы также боевые группы таллиннского и палдиского комендантов и генерал-майора Артура Бисле.
Основной груз организации эвакуации лег на плечи адмирала восточной части Балтийского моря (Kommandierender Admiral östliche Ostsee), вице-адмирала Теодора Бурхарда. Для этого в его распоряжении находилось около 50 различных плавсредств, но их еще нужно было пригнать в Таллинн, а большая часть судов прибыла в Таллинн только 19 сентября. По оценке немецкого комиссара по эвакуации, помимо военнослужащих, требовалось эвакуировать 35 000 человек.
18 сентября была окончательно признана крайняя необходимость скорейшего начала эвакуации подразделений, и первые 3000 человек были отправлены в путь.
Открывавшаяся в порту картина говорила о том, что покидавшие город пытались увезти с собой большое количество запрещенных трофеев. Во избежание хаоса было решено жестко вмешаться в происходящее, и на следующий день в порту удалось обеспечить порядок на удовлетворительном уровне.
Учитывая нехватку плавсредств, нуждавшихся в эвакуации заключенных решили не размещать на судах, а отправить пешим ходом на Сааремаа, откуда они впоследствии были эвакуированы по морю. В отношении евреев, которые находились в концлагере Клоога, СС, к сожалению, приняло другое решение: вместо запланированной эвакуации их казнили.
В Таллиннской центральной тюрьме оставалось более 1500 заключенных, которых тоже отправили пешим маршем в сторону западного побережья, но сначала конвой, а затем и сами заключенные разбежались, так и не добравшись до места назначения.
Ход эвакуации
19 сентября на судах разместили около 8000 человек. По большей части это были работники и персонал Baltöl, эвакуированного из Вирумаа, а также немецкие военнослужащие. В течение дня в Таллинн начали прибывать порожние суда, которые на следующий день были полностью загружены. Эвакуация осложнялась тем, что сформированная из эстонских летчиков эскадрилья, переданная под командование ВМФ (Aufklärungsfliegegruppe 127), прекратила свои разведывательные полеты, и организаторы эвакуации остались без обзоров положения на фронте.
20 сентября стал ключевым днем эвакуации. Условия были благоприятными: прибыло достаточное количество судов, на море стоял почти полный штиль, советские ВВС практически бездействовали.
По разным данным, на пяти больших пароходах и вспомогательных судах поменьше в тот день Таллинн покинули 21 000 - 23 000 человек, среди них гражданские немецкие чиновники на судне Wartheland и состоявшие на службе у немецких властей эстонцы со своими семьями. К концу дня большинство беженцев удалось разместить на прибывших в порт судах.
Утром 20 сентября тяжелобольной ИО президента Юри Улуотс отбыл в Швецию, чтобы в изгнании сохранить государственную преемственность Эстонии. К тому моменту прошло уже два дня со вступления в должность правительства Отто Тийфа, но местных представителей власти Германии это, казалось, не беспокоило.
Самым серьезным и заметным знаком стал сине-черно-белый флаг, который был водружен на башне Длинного Германа 20 сентября после отъезда канцелярии генерального комиссара. Народ ликовал и, по мнению немцев, позволил себя оболванить, купившись на ложные надежды и беспочвенные слухи, в результате которых на следующий день заметно снизилось количество эстонцев, желавших эвакуироваться.
21 сентября стало понятно, что сухопутным войскам Германии удастся отступить по суше на юг, таким образом количество военнослужащих, которым требовалась эвакуация, значительно сократилось. 21 и 22 сентября на судах было размещено еще порядка 10 000 гражданских лиц и столько же военнослужащих, которые оставались на последней линии обороны города.
Ночью в порту произошли вооруженные столкновения между эстонцами и немцами. По немецким данным, около 25 эстонцев были убиты и 150 вооруженных эстонских солдат отправлены в Германию в качестве рабочей силы.
В 10 часов утра 22 сентября прикрывавшие эвакуацию подразделения разместились на судах, а вдогонку последним судам, вышедшим из таллиннского рейда, со стороны Пирита полетели снаряды первых прибывших танков Красной Армии.
Через полчаса по Тартускому шоссе в город вошел пропагандистский передовой отряд Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, которому не удалось произвести даже символического выстрела по отступающим немцам.
Некоторые суда остались пустыми
С 17 по 22 сентября немецкие власти организовали эвакуацию из Таллинна в общей сложности не менее 50 000 человек, в том числе более 27 000 гражданских лиц, большинство из которых были эстонцами. Большая часть погрузившихся на корабли эстонцев не были жителями Таллинна, они приехали из других уездов в поисках возможности спастись от красного террора.
Транспортные суда Malgache, Sumatra и Gotenland вышли из Таллинна пустыми, потому что для них не хватило эвакуированных. По разным оценкам, можно было бы эвакуировать еще как минимум 2000-2500 человек.
Большинство отправившихся из Таллинна судов дошли до пункта назначения без потерь. Самая страшная трагедия постигла госпитальное судно Moero, которое покинуло 21 сентября. В результате атаки советской авиации утром 22 сентября оно затонуло под Вентспилсом.
Ни число погибших, ни число спасшихся доподлинно неизвестно. По данным ВМС Германии, в Таллинне на борт судна поднялись более 1200 человек, половина из них — раненые солдаты, у которых не было никаких шансов на спасение.
Погибли также сотни эстонских беженцев, однако более 100 человек все-таки выжили.
Выставка «Судьбоносный 1944-й»
- В январе 1944 года началось вторжение войск Советского Союза в Эстонию, которое вызвало у населения опасения по поводу восстановления советской власти, предшествовавшей немецкой оккупации (1941-1944), и побудило 70 000 - 80 000 человек бежать из Эстонии.
- В память 80-летия этих трагических событиях Эстонский институт исторической памяти вместе с партнерами организовал 9 выставок под открытым небом, которые расположены в местах, связанных с бегством: в порту Сыру на Хийумаа, на хуторе Каламе в вирумааской деревне Карепа, на железнодорожном вокзале в Тарту, в музее под открытым небом в Виймси, в прибрежной зоне вдоль бульвара Калда в Курессааре на Сааремаа, неподалеку от дома Пяэстласе на полуострове Сырве, рядом с хутором-музеем Михкли в деревне Вики, на Хаапсалуской ратуше и в Таллинне, в саду Эстонского музея исторической памяти по адресу Тынисмяги, 8.