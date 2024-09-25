ИСТОРИЯ Великий исход из Эстонии в 1944 году повлиял на судьбу народа

Снятие вывески немецкой комендатуры со здания по адресу Харью, 13. Фото: Tallinna linnaarhiiv

Клубы дыма над Таллинном. Фото: Ivar Paalmann/Tallinna Linnaarhiiv

17 сентября Красная Армия начала наступление на эмайыэском фронте, и он был прорван. Эвакуацию Таллинна должна была прикрывать боевая группа генерал-майора Герока численностью около 10 000 человек, которому в подчинение были отданы также боевые группы таллиннского и палдиского комендантов и генерал-майора Артура Бисле.

Основной груз организации эвакуации лег на плечи адмирала восточной части Балтийского моря (Kommandierender Admiral östliche Ostsee), вице-адмирала Теодора Бурхарда. Для этого в его распоряжении находилось около 50 различных плавсредств, но их еще нужно было пригнать в Таллинн, а большая часть судов прибыла в Таллинн только 19 сентября. По оценке немецкого комиссара по эвакуации, помимо военнослужащих, требовалось эвакуировать 35 000 человек.

Желающие покинуть родину перед посольством Финляндии в надежде получить разрешение. Фото: A. Kalm/Rahvusarhiiv

18 сентября была окончательно признана крайняя необходимость скорейшего начала эвакуации подразделений, и первые 3000 человек были отправлены в путь.

Открывавшаяся в порту картина говорила о том, что покидавшие город пытались увезти с собой большое количество запрещенных трофеев. Во избежание хаоса было решено жестко вмешаться в происходящее, и на следующий день в порту удалось обеспечить порядок на удовлетворительном уровне.

Адмирал Питка пытался организовать сопротивление Красной Армии и рекомендовал эстонским подразделениям не покидать родину. Раздача листовок с призывом Питки 21 сентября 1944 года. Фото: Rahvusarhiiv

Учитывая нехватку плавсредств, нуждавшихся в эвакуации заключенных решили не размещать на судах, а отправить пешим ходом на Сааремаа, откуда они впоследствии были эвакуированы по морю. В отношении евреев, которые находились в концлагере Клоога, СС, к сожалению, приняло другое решение: вместо запланированной эвакуации их казнили.