Союз автошкол: у нас нет выбора, остаются крайние меры

Мы готовы сесть за стол переговоров, но нас совершенно не устраивает встреча для галочки. Это позволит чиновникам Департамента транспорта отчитаться о том, что с автошколами уже встречались, проблему обговорили, так что можно жить дальше и ничего не делать.

Мы хотим конкретно обсудить ситуацию с директором департамента и были бы признательны министру Свету, если тот сможет присоединиться ко встрече. Высокопоставленные политики и чиновники должны быть в курсе того, что происходит на самом деле.

– Если всё завершится как обычно, то есть поговорили и забыли, на какие крайние меры вы готовы пойти?

– Крайние меры уже принимаются. Сегодня последует сообщение, что самый большой партнер Союза автошкол прекращает регистрацию солдат на экзамен по теории. С аналогичным обращением выйдут и вооруженные силы.

Просто так мы не отступим! Ситуация сложилась ненормальная. Если чиновники не могут признать свою ошибку, все не должны страдать. Вооруженные силы, по моим данным, уже потратили более 20 000 евро на уплату госпошлины, необходимой для допуска к госэкзамену. Считаю сложившую ситуацию позорной.

– Каковы ваши рекомендации тем, кто в ближайшие дни пойдет сдавать экзамены по теории вождения?