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Союз автошкол: у нас нет выбора, остаются крайние меры

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  • Регистрация срочников на экзамен прекращается
  • Остальным рекомендовано отложить экзамен
  • Автошколы требуют отменить новые вопросы

Спорные вопросы по теории вождения вызвали бурную реакцию в обществе. Есть ли ответственные за массовый провал учеников автошкол на госэкзамене? Как восстановить доверие к системе? Что стоит за конфликтом между Союзом автошкол и Департаментом транспорта?

На вопросы Rus.Postimees ответил по видеосвязи в прямом эфире эксперт по обучению водителей и преподавателей автошкол, один из авторов вопросов госэкзамена по теории вождения, член правления Союза автошкол и компании Liikluslab Юрий Эсс

Выдержки из беседы:

– Чем все-таки вызван конфликт? Почему автошколы протестуют против нововведений?

– Нам не оставили выбора. Ситуация с госэкзаменом по теории вождения – катастрофическая. Мы годами говорили о этой проблеме, но нас годами традиционно игнорировали. Решения продолжают принимать некомпетентные люди. На данный момент система подготовки водителей практически полностью остановилась.

Масштаб катастрофы таков, что этим охвачены уже не только частные лица, но и вооруженные силы Эстонии. На данный момент процент сдачи экзамена на категорию С упал с 80% до 10%, то есть снизился в восемь раз.

При этом Департамент транспорта скрывает эти цифры и утверждает, что процент сдачи упал не столь заметно, составив в среднем по всем категориям 58%. Умалчивается тот факт, что на момент сбора этих данных новые вопросы на категорию В значились в системе всего один день. Обновленные вопросы на категорию С появились в системе раньше.

Ситуация одинаково плоха со сдачей экзаменов на обе категории. Это не зависит ни от автошколы, ни от города, на от формы обучения. Проваливаются просто все! Опросы на выходе с экзаменов показывают, что люди не понимают, что у них вообще хотели спросить. Формулировки – сложные (с тремя отрицаниями в одном вопросе), иллюстрации – с нечитаемыми знаками.

Вопросы были заказаны у трех разных составителей, включая меня и моего университетского преподавателя, в компетентности которого я не сомневаюсь ни на йоту. Третьим составителем был человек, получивший право преподавать в автошколе экстерном – всего за несколько месяцев до объявления тендера на подготовку вопросов.

В итоге этот микс из разных вопросов был предоставлен департаменту, который решил перерисовать все иллюстрации, объявив отдельный конкурс. Параллельно появились сложные формулировки – с тремя отрицаниями в одном вопросе и т.д.

– Есть ли выход из этой ситуации?

– Выход очень простой. Очевидно, что снижение процента сдачи экзамена в семь–восемь раз означает, что есть проблемы с вопросами. Любой руководитель в такой ситуации должен изъять эти вопросы из системы, прекратить этот хаос и уже потом спокойно разобраться в произошедшем.

Если в департаменте нет опытных экспертов, то они точно есть на рынке труда. Их мало, но они есть.

Почему меры не принимаются? Дело в том, что на этой неделе в Эстонии находится с визитом делегация международной организации SIECA, осуществляющая контроль качества экзаменов по теории и вождению. Прохождение аудита для наших чиновников – гораздо важнее, чем всё остальное. Признавать ошибку на данном этапе никто не собирается.

Между тем, по новым вопросам экзаменуют на категорию С уже с 12 сентября. Сдают только 10%. Чиновники об этом знают, но услышать нас не хотят.

Мы готовы сесть за стол переговоров, но нас совершенно не устраивает встреча для галочки. Это позволит чиновникам Департамента транспорта отчитаться о том, что с автошколами уже встречались, проблему обговорили, так что можно жить дальше и ничего не делать. 

Мы хотим конкретно обсудить ситуацию с директором департамента и были бы признательны министру Свету, если тот сможет присоединиться ко встрече. Высокопоставленные политики и чиновники должны быть в курсе того, что происходит на самом деле.

– Если всё завершится как обычно, то есть поговорили и забыли, на какие крайние меры вы готовы пойти?

– Крайние меры уже принимаются. Сегодня последует сообщение, что самый большой партнер Союза автошкол прекращает регистрацию солдат на экзамен по теории. С аналогичным обращением выйдут и вооруженные силы.

Просто так мы не отступим! Ситуация сложилась ненормальная. Если чиновники не могут признать свою ошибку, все не должны страдать. Вооруженные силы, по моим данным, уже потратили более 20 000 евро на уплату госпошлины, необходимой для допуска к госэкзамену. Считаю сложившую ситуацию позорной.

– Каковы ваши рекомендации тем, кто в ближайшие дни пойдет сдавать экзамены по теории вождения?

– Первый совет. Если со сдачей экзамена не горит, не ходите! Иначе вам придется отвечать на вопросы, ответы на которые вы не знаете и знать не должны, поскольку ничего подобного в автошколе не проходили. Используются неправильные картинки, дублирующие формулировки в вопросах и ответах. Бывает и такое, что вы решаете сдавать экзамен на русском, а варианты ответов предлагаются только на эстонском и английском. Чем дольше вы сможете ждать, тем больше надежды на то, что что-то изменится к лучшему.

Второй совет. Если вы все же пришли на экзамен, обязательно увеличивайте картинки на планшете, чтобы прочитать все знаки.

Третий совет. Если вы хотите оспорить результаты экзамена, то максимально зафиксируйте (запомните, запишите, сфотографируйтеприм.ред.) все вопросы и варианты ответов, в которых вы сомневались. По окончании экзамена вам покажут только вопрос и данный вами ответ. Остальное восстановить будет невозможно. Водитель окажется в ситуации, когда ничего невозможно обжаловать.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: массовый провал автошкол на госэкзамене – есть ли ответственные?
Студия Postimees: массовый провал автошкол на госэкзамене – есть ли ответственные? Фото: Sander Ilvest
  • Почему автошколы протестуют против нововведений?
  • В чем принципиально изменился подход?
  • Низкий уровень сдачи экзаменов – это проблема?
  • Есть ли выход из этой ситуации?
  • Обсуждал ли Союз автошкол проблему напрямую с Департаментом транспорта?
  • Как примирить стороны конфликта? 
  • Острый конфликт обусловлен исключительно вопросами по теории вождения? Нет ли других споров?
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