Студия Postimees: массовый провал автошкол на госэкзамене – есть ли ответственные? В эфире соавтор вопросов

Спорные вопросы по теории вождения вызвали бурную реакцию в обществе. Есть ли ответственные за массовый провал учеников автошкол на госэкзамене? Как восстановить доверие к системе? Что стоит за конфликтом между Союзом автошкол и Департаментом транспорта?