Ср, 25.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: массовый провал автошкол на госэкзамене – есть ли ответственные? В эфире соавтор вопросов

Copy

Спорные вопросы по теории вождения вызвали бурную реакцию в обществе. Есть ли ответственные за массовый провал учеников автошкол на госэкзамене? Как восстановить доверие к системе? Что стоит за конфликтом между Союзом автошкол и Департаментом транспорта?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по обучению водителей и преподавателей автошкол, один из авторов вопросов госэкзамена по теории вождения, член правления Союза автошкол и компании Liikluslab Юрий Эсс. Следите за эфиром в 13:00!

  • Почему автошколы протестуют против нововведений?
  • В чем принципиально изменился подход?
  • Низкий уровень сдачи экзаменов – это проблема?
  • Есть ли выход из этой ситуации?
  • Обсуждал ли Союз автошкол проблему напрямую с Департаментом транспорта?
  • Как примирить стороны конфликта? 
  • Острый конфликт обусловлен исключительно вопросами по теории вождения? Нет ли других споров?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх