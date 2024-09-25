Спорные вопросы по теории вождения вызвали бурную реакцию в обществе. Есть ли ответственные за массовый провал учеников автошкол на госэкзамене? Как восстановить доверие к системе? Что стоит за конфликтом между Союзом автошкол и Департаментом транспорта?
Студия Postimees: массовый провал автошкол на госэкзамене – есть ли ответственные? В эфире соавтор вопросов
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по обучению водителей и преподавателей автошкол, один из авторов вопросов госэкзамена по теории вождения, член правления Союза автошкол и компании Liikluslab Юрий Эсс. Следите за эфиром в 13:00!
- Почему автошколы протестуют против нововведений?
- В чем принципиально изменился подход?
- Низкий уровень сдачи экзаменов – это проблема?
- Есть ли выход из этой ситуации?
- Обсуждал ли Союз автошкол проблему напрямую с Департаментом транспорта?
- Как примирить стороны конфликта?
- Острый конфликт обусловлен исключительно вопросами по теории вождения? Нет ли других споров?