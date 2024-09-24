Житель Эстонии, сделавший зубы в Турции: эта ерунда обошлась в 20 000 евро!

Тысячи людей из Европы, в том числе сотни эстонцев, надеются получить в Турции, так называемую голливудскую улыбку. Однако, по мнению наших стоматологов, это влечет за собой риск нанести необратимый вред вашим зубам, ведь дешевые специалисты могут допускать опасные ошибки.

«Это был очень жесткий опыт – я был словно у ветеринара, меня всего трясло от боли», – вспоминает Расмус (имя изменено) подпиливание зубов в одном из турецких стоматологических кабинетов. Как и сотни эстонцев, в том числе несколько знаменитостей, он решил в Турции покрыть нижние зубы ярко-белыми коронками. «За 14 зубов просили 3200 евро, и мне пришлось заплатить деньги сразу, когда я пришел в клинику. Зубы стачивали, потом пришлось пять дней с мучительной зубной болью ждать, пока коронки будут готовы. Боль была дикая».