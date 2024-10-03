Бюджета Нарвы то и дело не хватает на что-то важное, но хотя бы с бухгалтерий в городе проблем нет: судя по информации на домашней странице narva.ee, в городской управе насчитывается аж 41 бухгалтер. Действительно ли все они необходимы, выяснил Rus.Postimees.
Милый мой бухгалтер: почему в Нарвской горуправе работает 41 бухгалтер?
Согласно информации с домашней страницы города narva.ee, в Нарвской горуправе насчитывается 41 бухгалтер. Из них 19 работают в Отделе культуры, девять - в Департаменте социальной помощи, семь - в Департаменте развития и экономики, еще пять - в Департаменте финансов и еще один - в Канцелярии Городского собрания.
Согласно информации, полученной из горуправы, не во всех учреждениях и департаментах Нарвы есть отдельные бухгалтерские единицы, и вместо этого применяется система бухгалтерского и финансового обслуживания, которая позволяет более эффективно использовать ресурсы и оптимизировать рабочие процессы. Иными словами, бухгалтеры из одних департаментов обслуживают и другие департаменты.
«К примеру, бухгалтерская и финансовая служба Департамента Развития и экономики Нарвы обслуживает как в собственной департамент, так и Департамент Городского хозяйства и Департамент архитектуры и городского планирования», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс.
Бухгалтерская и хозяйственная служба Отдела культуры обслуживает как своё учреждение, так и подведомственные организации, а бухгалтерский отдел Департамента социальной помощи ведёт бухгалтерию как для себя, так и для подведомственной структуры. Также Департамент финансов отвечает за бухгалтерию не только своего департамента, но и городской канцелярии и архива.
Но это в теории, а на практике понять, кто чем конкретно занимается, довольно сложно. О несовершенстве системы говорила еще бывший мэр Нарвы Катри Райк.
«Это цифра очень большая. В Тарту, где бюджет и размеры города в два раза больше, работает только 20 бухгалтеров. Но уволить этих работников со дня невозможно - тут надо переделывать систему», - заявила Райк, добавив, что за то время, когда она сама занимала пост мэра, ей удалось сократить несколько бухгалтеров.
По мнению Райк, самая большая проблема заключается в том, что на данный момент бухгалтерия в Нарве не прозрачна. «Над прозрачностью необходимо работать, а система департаментов должна измениться на систему отделов. Сейчас это большое количество двойной работы, получить какой-то нормальный обзор на финансовую деятельность почти невозможно, а руководитель департамента может делать, что хочет», - уверена депутат.
Яан Тоотс понимает, что система не идеальна, и утверждает, что работает над этим. Когда Тоотс только занял свой пост, он заявил, что одна из его главных целей - оптимизировать управление городом и создать благоприятные условия для его развития.
«В органах власти Нарвы уже проводится оптимизация бухгалтерских отделов. Частично это привело к сокращению численности персонала в результате акцента на более эффективную организацию работы и рациональное использование ресурсов. Оптимизация процессов будет продолжена, и дальнейшие изменения отразятся соответствующим образом», - заявила городская управа.
Конкретные данные по зарплатам бухгалтеров горуправа на момент выхода материала не предоставила. Последний раз аудит структуры Нарвской городской управы проводился в 2020 году.