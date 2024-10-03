Милый мой бухгалтер: почему в Нарвской горуправе работает 41 бухгалтер?

Согласно информации с домашней страницы города narva.ee, в Нарвской горуправе насчитывается 41 бухгалтер. Из них 19 работают в Отделе культуры, девять - в Департаменте социальной помощи, семь - в Департаменте развития и экономики, еще пять - в Департаменте финансов и еще один - в Канцелярии Городского собрания.

Согласно информации, полученной из горуправы, не во всех учреждениях и департаментах Нарвы есть отдельные бухгалтерские единицы, и вместо этого применяется система бухгалтерского и финансового обслуживания, которая позволяет более эффективно использовать ресурсы и оптимизировать рабочие процессы. Иными словами, бухгалтеры из одних департаментов обслуживают и другие департаменты.

«К примеру, бухгалтерская и финансовая служба Департамента Развития и экономики Нарвы обслуживает как в собственной департамент, так и Департамент Городского хозяйства и Департамент архитектуры и городского планирования», - заявил мэр Нарвы Яан Тоотс.

Бухгалтерская и хозяйственная служба Отдела культуры обслуживает как своё учреждение, так и подведомственные организации, а бухгалтерский отдел Департамента социальной помощи ведёт бухгалтерию как для себя, так и для подведомственной структуры. Также Департамент финансов отвечает за бухгалтерию не только своего департамента, но и городской канцелярии и архива.

Но это в теории, а на практике понять, кто чем конкретно занимается, довольно сложно. О несовершенстве системы говорила еще бывший мэр Нарвы Катри Райк.