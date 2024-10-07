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Студия Postimees: выговор за маникюр и кольцо? Отвечает Трудовая инспекция

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Трудовая инспекция столкнулась с рядом жалоб в отношении дресс-кода на работе. Можно ли сделать работнику выговор за маникюр и кольцо? Вправе ли начальник заставлять сотрудниц приходить в офис в бюстгальтере?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за эфиром в 10:00!

  • Какие споры возникают на почве дресс-кода?
  • Что вправе требовать работодатель?
  • Законны ли наказания за несоблюдение дресс-кода?
  • Можно ли не согласиться с претензиями работодателя?
  • Как избежать увольнения? Возможно ли сокращение?
  • Что советуют юристы работникам и работодателям?
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