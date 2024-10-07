Трудовая инспекция столкнулась с рядом жалоб в отношении дресс-кода на работе. Можно ли сделать работнику выговор за маникюр и кольцо? Вправе ли начальник заставлять сотрудниц приходить в офис в бюстгальтере?
Студия Postimees: выговор за маникюр и кольцо? Отвечает Трудовая инспекция
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за эфиром в 10:00!
- Какие споры возникают на почве дресс-кода?
- Что вправе требовать работодатель?
- Законны ли наказания за несоблюдение дресс-кода?
- Можно ли не согласиться с претензиями работодателя?
- Как избежать увольнения? Возможно ли сокращение?
- Что советуют юристы работникам и работодателям?