На вопросы Rus.Postimees ответила в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.

Выдержки из беседы:

– Закон гласит, что все требования к дресс-коду на рабочем месте должны быть четко прописаны во внутренних правилах компании. Неужели вплоть до обязанности носить бюстгальтер? Недавно подобный случай обсуждался в СМИ…

– Действительно в Трудовую инспекцию поступило такое обращение. Запрос пришел от работодателя. По его оценке, работник был слишком откровенно одет, что мешало рабочему процессу, ведь данный сотрудник работал с клиентами.

На просьбы работодателя одеваться поскромнее работник не реагировал. И это ненадуманная проблема.

Юристы советуют: если работодатель считает такой стиль одежды недопустимым в его фирме, то требование необходимо включить в правила внутреннего трудового распорядка. Причем это требование должно быть общего характера, а не к конкретному человеку, иначе оно может быть расценено как неравное отношение.

То есть, нельзя обязать носить женщин только юбки, а мужчин – брюки, исходя из гендерной принадлежности. За человеком должно оставаться право выбора. Принцип разумности следует соблюдать.

Основные ограничения лучше всего обсудить еще при поступлении сотрудника на работу, чтобы избежать ситуации, при которой работник ставит под угрозу имидж компании.

– Если размытой формулировки будет недостаточно, то как быть?