Трудовая инспекция столкнулась с рядом жалоб в отношении дресс-кода на работе. Можно ли сделать работнику выговор за маникюр и кольцо? Вправе ли начальник заставлять сотрудниц приходить в офис в бюстгальтере?
Выговор за маникюр, кольцо и прозрачную блузку: работодатели жалуются на провокационную одежду сотрудников (1)
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.
Выдержки из беседы:
– Закон гласит, что все требования к дресс-коду на рабочем месте должны быть четко прописаны во внутренних правилах компании. Неужели вплоть до обязанности носить бюстгальтер? Недавно подобный случай обсуждался в СМИ…
– Действительно в Трудовую инспекцию поступило такое обращение. Запрос пришел от работодателя. По его оценке, работник был слишком откровенно одет, что мешало рабочему процессу, ведь данный сотрудник работал с клиентами.
На просьбы работодателя одеваться поскромнее работник не реагировал. И это ненадуманная проблема.
Юристы советуют: если работодатель считает такой стиль одежды недопустимым в его фирме, то требование необходимо включить в правила внутреннего трудового распорядка. Причем это требование должно быть общего характера, а не к конкретному человеку, иначе оно может быть расценено как неравное отношение.
То есть, нельзя обязать носить женщин только юбки, а мужчин – брюки, исходя из гендерной принадлежности. За человеком должно оставаться право выбора. Принцип разумности следует соблюдать.
Основные ограничения лучше всего обсудить еще при поступлении сотрудника на работу, чтобы избежать ситуации, при которой работник ставит под угрозу имидж компании.
– Если размытой формулировки будет недостаточно, то как быть?
– Если общей формулировки недостаточно, нужны уточнения. Например, если в уставе компании есть требование о деловой одежде и соблюдении умеренного стиля, то работодатель должен обратить внимание работника на сей факт. Повторюсь, что разумность и здравый смысл с обеих сторон должны присутствовать.
– Вправе ли работодатель запрещать уборщице носить накладные ногти?
– И такое обращение поступало в Трудовую инспекцию. Уточню, что речь шла о предприятии общественного питания. По уставу данной фирмы, носить длинные и накладные ногти сотрудникам было запрещено. Требование распространялось как на поваров, так и на уборщиц, поскольку все они находятся в одном и том же рабочем помещении. В данном случае требование было разумным.
– Можно ли уволить уборщицу, не желающую отказываться от накладных ногтей?
– Если работник продолжит нарушать правила компании, его могут уволить.
– Работник не может в такой ситуации попросить начальника о сокращении?
– В данном случае речь не может идти о сокращении, поскольку последнее подразумевает отказ от трудового договора по экономическим причинам, когда работодатель не в состоянии обеспечить работника ранее оговоренной работой.
В случае с маникюром уборщица была заранее проинформирована обо всех требованиях, ей было сделано предупреждение. Кроме того, работник оставил свою подпись на документе после ознакомлениями с правилами трудового распорядка. Ни о каком сокращении речи идти не может.
– Броские ювелирные украшения и даже обручальные кольца – это тоже предмет спора на рабочем месте?
– Украшения – это дело вкуса. Стоит признать, что в некоторых случаях требования работодателя чрезмерно строги. Однако в ряде сфер ношение украшений запрещено по обоснованным причинам.
– Например?
– Заведения общественного питания, сборочные производства и т.д.
– Сразу выговор или увольнение?
– Это будет зависеть от наличия каких-то негативных последствий. Однако чаще всего речь не идет о незамедлительном увольнении. В данном случае будет достаточно предупреждения или разъяснительной беседы.
– Может ли работник не согласиться с претензией работодателя?
– Чисто теоретически такое возможно. Если же подобный отказ представляет некую угрозу здоровью других работников или клиентов и может вызвать аллергические реакции у окружающих, то речь может зайти о прекращении трудовых отношений.
Однако если работодатель вводит в процессе работы дополнительные ограничения для работников, они всегда должны быть чем-то обоснованы. Например, анализом рисков. При наличии такового опротестовывать дополнительные ограничения будет очень сложно.
Если же ограничения продиктованы какими-то личными мотивами работодателей, то новые требования могут стать предметом трудового спора.
– В каких стандартных ситуациях работодатель имеет право жестко требовать от работников соблюдения дресс-кода?
– Подобное требование совершенно оправданно, если речь идет о военных или полицейских. В данном случае ношение формы прописано в уставе.
Многие компании тоже требуют соблюдения дресс-кода на рабочем месте. Как правило, это касается сотрудников, общающихся с клиентом. Человек, являющийся лицом компании и представляющий ее на разных уровнях, должен выглядеть соответственно имиджу компании.
– Каковы ваши советы работникам и работодателям?
– Обе стороны должны придерживаться принципа разумности в данном вопросе и проявлять лояльность друг к другу. Правила внутреннего трудового распорядка, если они установлены, должны соблюдаться.
Главный совет сотруднику – читать свой Трудовой договор, который должен быть заключен еще до того, как тот приступит к работе.
Подробнее в повторе!
- Какие споры возникают на почве дресс-кода?
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- Законны ли наказания за несоблюдение дресс-кода?
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