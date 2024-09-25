Как выясняется из опросов социологической службы Norstat, входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия продолжает терять популярность: за последние четыре недели ее рейтинг снизился на 4,4 процентного пункта, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: соцдемы продолжают терять популярность, центристы опередили EKRE
С учетом опубликованных в среду, 25 сентября, данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,9% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,8% - Партию реформ и 13,4% - Социал-демократическую партию.
Далее идут Центристская партия (12,9%) и EKRE (12,3%), а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет «Ээсти 200» (4,5%).
Из не представленных в Рийгикогу политических сил Партию правых поддерживают 4,3%, партию «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK)- 1,9%, «Зеленых» и Koos - по 1,2%.
Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 36,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 54,1%.