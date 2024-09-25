«У меня нет средств на его покупку!» Волость внезапно решила выставить на аукцион здание необычного ресторана

На следующий день старейшина Пейпсияэре Пийбе Коэметс разносила участникам Дня сельской жизни благодарственные письма. Получил такое письмо и ресторан, который Шунина арендовала у волости три года назад. «Я была в таком шоке в пятницу, а в субботу старейшина приходит, чтобы меня поблагодарить. Мне было трудно сдержать слезы», - рассказала Шунина. Но это были слезы не умиления, а разочарования и печали.