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«У меня нет средств на его покупку!» Волость внезапно решила выставить на аукцион здание необычного ресторана

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Хозяка рыбно-лукового ресторана в поселке Колькья Юлия Шунина.
Хозяка рыбно-лукового ресторана в поселке Колькья Юлия Шунина. Фото: Kristjan Teedema

В прошлую пятницу Юлия Шунина (26), владелица рыбно-лукового ресторана в поселке Колькья и член волостного совета Пейпсияэре, обнаружила в почтовом ящике приглашение на заседание волостного совета. Оказывается, волость планирует выставить на аукцион здание ее ресторана, расположенного адресу Ранна, 5.

Перевод: Анита Авакова

На следующий день старейшина Пейпсияэре Пийбе Коэметс разносила участникам Дня сельской жизни благодарственные письма. Получил такое письмо и ресторан, который Шунина арендовала у волости три года назад. «Я была в таком шоке в пятницу, а в субботу старейшина приходит, чтобы меня поблагодарить. Мне было трудно сдержать слезы», - рассказала Шунина. Но это были слезы не умиления, а разочарования и печали.

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