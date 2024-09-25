Транспортная компания движется к ликвидации: в правлении появился «могильщик»

Транспортная компания Parme Trans, которая в 2022 финансовом году объявила о крупнейшем убытке в своей истории, еще весной смотрела в будущее уверенно, однако в конце августа изменились как название компании, так и ее руководство. В правлении фирмы остался лишь печально известный ликвидатор компаний с криминальным прошлым – Калев Нерги, пишет dv.ee.