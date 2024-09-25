Транспортная компания Parme Trans, которая в 2022 финансовом году объявила о крупнейшем убытке в своей истории, еще весной смотрела в будущее уверенно, однако в конце августа изменились как название компании, так и ее руководство. В правлении фирмы остался лишь печально известный ликвидатор компаний с криминальным прошлым – Калев Нерги, пишет dv.ee.
Транспортная компания движется к ликвидации: в правлении появился «могильщик»
«Высокая конкуренция на рынке транспортных и логистических услуг привела к тому, что транспортный бизнес практически не является прибыльным», – писало правление OÜ Parme Trans в финансовом отчете за 2022 год, представленном этой весной.
Компания объявила об убытке более чем в два миллиона евро.
По данным Инфобанка Äripäev, в конце августа в компании произошли неожиданные изменения: фирма сменила название на OÜ Mokinostor, а также в ней сменились члены правления.
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