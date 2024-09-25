ЕС выделит Украине финансирование, утечка информации о российском вооружении и план победы. Обзор событий в Украине

Вопрос о том, кто и сколько вкладывает в финансирование обороны Украины от российской агрессии, а значит, в обеспечение безопасности Западной и Центральной Европы, очень чувствителен для американского налогоплательщика и избирателя, а особенно на финишной прямой президентской избирательной кампании.

А в Киеве уж очень крепко помнят невероятно тяжелое начало нынешнего года: дефицит денег, снарядов, ракет для систем ПВО и много чего еще. Похоже, таких перебоев больше быть не должно.

Победа нужна не только Украине

Практически одновременно с началом визита Владимира Зеленского в США для встреч с руководителями этой страны и для участия в Генеральной Ассамблее ООН случилась очень знаковая утечка информации в Москве.

Ну, как утечка? Скорее, это было намеренное распространение якобы закрытой информации о резком увеличении военных расходов в бюджете Российской Федерации на 2025 год - на 27% по сравнению с 2024 годом. То есть военные расходы теперь будут поглощать около 40% российского бюджета.

Это был сильный сигнал о том, чего реально хочет Кремль - эскалации и изматывания Украины. Пока что на фронте все происходящее говорит в пользу выбора россиянами именно такого сценария. Российские войска, не считаясь с потерями, пытаются продавить украинскую оборону в сторону Покровска на западе Донецкой области.