Презентация плана победы Украины, жуткие бомбардировки Харькова и Запорожья, атака на российские склады в глубоком тылу, две недели без отключения света и визит президента Еврокомиссии - об этом говорили украинцы на минувшей неделе, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
ЕС выделит Украине финансирование, утечка информации о российском вооружении и план победы. Обзор событий в Украине
А вот о многочисленных встречах президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке с лидерами, которые участвуют в работе Генеральной Ассамблеи ООН, говорят разве что политические гурманы. Потому что такие встречи дают результаты очень не сразу.
Визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев был долгожданным, хотя вовсе не первым. Как она сама сообщила, это был ее восьмой визит в столицу воюющей Украины, и в Киеве ее очень ждали.
ЕС уже вышел из избирательного цикла, руководителем Еврокомиссии повторно выбрана Урсула фон дер Ляйен. США, напротив, находится на финишной прямой избирательной кампании, а с ноября там начнется процесс передачи власти новой администрации. Этот процесс завершится только в январе.
Украина вынуждена полагаться на поддержку своих партнеров, которыми являются, прежде всего, США и ЕС. Причем под ЕС мы, конечно же, имеем ввиду не только ЕС как единый организм, но и отдельные страны-члены Европейского союза.
Существенный объем помощи Украина получает в рамках двусторонних соглашений. Эта внешняя поддержка для Украины критически важна ввиду огромной разницы в размерах экономики с государством-агрессором, с Россией.
В Киеве прекрасно помнят конец 2023 года и начало нынешнего, когда по причине сложностей с бюджетным процессом США объемы финансовой поддержки и поставок вооружений были очень сильно сокращены. Если бы не постепенный рост поддержки со стороны ЕС, Украине в начале 2024 года пришлось бы совсем трудно.
Также нужно учитывать, что Вашингтон не первый год настаивал на том, чтобы европейские союзники увеличивали свой вклад в оплату коллективной безопасности. И вот этот процесс действительно стартовал в апреле нынешнего года.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Именно поэтому визит фон дер Ляйен в Киев был в очередной раз знаковым. Она привезла одобренную программу чрезвычайных поставок газотурбинных установок и солнечных станций. В этих системах отчаянно нуждается украинская энергетика из-за российских массированных обстрелов, которые практически без перерыва происходят последние полгода.
Президент Еврокомиссии также привезла согласованное решение о новой программе финансирования на сумму в 35 миллиардов евро. То, что эта программа покрывает нехватку финансовых ресурсов Украины на конец текущего и весь 2025 год - здорово.
Но еще важнее, что эта программа создает прецедент: она будет финансироваться за счет замороженных российских активов. По этой причине программа снискала аплодисменты не только в Киеве, но также и в Вашингтоне и Брюсселе.
В Брюсселе удовлетворены тем, откуда именно возьмутся деньги на эту программу. В Вашингтоне довольны, что происходит долгожданное перераспределение финансовой нагрузки от США к ЕС.
Вопрос о том, кто и сколько вкладывает в финансирование обороны Украины от российской агрессии, а значит, в обеспечение безопасности Западной и Центральной Европы, очень чувствителен для американского налогоплательщика и избирателя, а особенно на финишной прямой президентской избирательной кампании.
А в Киеве уж очень крепко помнят невероятно тяжелое начало нынешнего года: дефицит денег, снарядов, ракет для систем ПВО и много чего еще. Похоже, таких перебоев больше быть не должно.
Победа нужна не только Украине
Практически одновременно с началом визита Владимира Зеленского в США для встреч с руководителями этой страны и для участия в Генеральной Ассамблее ООН случилась очень знаковая утечка информации в Москве.
Ну, как утечка? Скорее, это было намеренное распространение якобы закрытой информации о резком увеличении военных расходов в бюджете Российской Федерации на 2025 год - на 27% по сравнению с 2024 годом. То есть военные расходы теперь будут поглощать около 40% российского бюджета.
Это был сильный сигнал о том, чего реально хочет Кремль - эскалации и изматывания Украины. Пока что на фронте все происходящее говорит в пользу выбора россиянами именно такого сценария. Российские войска, не считаясь с потерями, пытаются продавить украинскую оборону в сторону Покровска на западе Донецкой области.
Здесь ситуация складывается очень тяжелая для украинских сил. Одновременно российские части пытаются атаковать украинские позиции на север и на северо-восток от Харькова. Пытаются также перейти в контрнаступление в Курской области. Вот на этих направлениях успеха российская сторона не имеет.
Зеленский и его команда прекрасно понимают, что перелом в войне может наступить только за счет использования более эффективного оружия – того самого, которое поставляют партнеры, США, страны ЕС, Великобритания.
Но, как уже много раз говорилось, это оружие поставляется Украине в слишком скромных объемах, с опозданием, да еще и с условием использовать его только по целям на оккупированной россиянами части украинской территории.
В ночь з 24 на 25 сентября Зеленский выступая на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН сообщил, как он видит окончание войны, развязанную Россией: «Война России против Украины завершится потому, что заработает Устав ООН. Он должен заработать. Наше украинское право на самооборону должно одержать верх».
В эксклюзивном интервью для «Доброе утро, Америка» (ABC News) президент Украины Владимир Зеленский дал ясно понять, что, по его мнению, война с Россией ближе к концу, чем многие считают.
А накануне визита в США он назвал три элемента своего плана: дальнейшие поставки оружия, дипломатические усилия по принуждению России к миру и привлечение Москвы к ответственности за полномасштабное вторжение в 2022 году.
Выглядит очень впечатляюще. Но для всех трех компонентов требуется нешуточная политическая воля со стороны партнеров Украины. Партнеры же пока осторожничают. Но кое-что стало более ясным, после того как Зеленский в беседе с соведущим «Доброе утро, Америка» Робином Робертсом назвал свой основной приоритет: «План победы - укрепление Украины».
На момент написания этого материала Владимир Зеленский еще не представил Джо Байдену содержание «плана победы». Но, судя по содержанию интервью, было ясно, что речь идет о таком усилении Украины, чтобы Путин был вынужден пойти на переговоры о мире, причем ценой мира не могут быть территориальные уступки Украины.
Это невероятно сложная исходящая позиция, учитывая, что Путин еще в 2022 году поспешно внес в российскую конституцию территории Луганской, Донецской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах. А Крым был аннексирован еще в 2014 году.
Да, Зеленский отдает себе отчет, что выборы в США могут изменить степень и объем поддержки Украины. Но он не называет это тем фактором, который мог бы принудить его к отказу от территориальной целостности своей страны.
Выглядит такая позиция Киева невероятно амбициозной. Эту позицию можно было бы назвать даже бесперспективной, но есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно усиливает переговорную позицию Украины. А именно - если сдача Украины состоится, это откроет для множества других авторитарных режимов путь к серии больших и малых войн.
Если осознание этого факта выглядело чем-то фантастическим в первой половине 2022 года, то сейчас оно становится общим местом, практически мейнстримом. Это создает сильную переговорную позицию для Киева.
Кто простоит дольше?
Сверхзадача для Украины, заключается в том, чтобы простоять дольше. Игра на истощение - похоже, именно это является козырем Путина. В Кремле все еще верят, что «Запад устанет от Украины». И ради достижения этой цели заходят с козырей.
Диверсии на оборонительных объектах в странах НАТО – это уже реальность. Создание искусственного давления со стороны усиливающегося потока нелегальных мигрантов в ЕС - тоже инструмент гибридной войны, которую ведет Россия. А еще - заигрывание с наиболее шаткими правительствами в Центральной Европе при помощи поставок российских газа и нефти, как это Москва делает с Братиславой и Будапештом.
Ну и ядерный шантаж: если россияне прямо не угрожают ударить ракетами с ядерными боеголовками, то пытаются хотя бы шантажировать Украину и ее партнеров перспективами вывода из строя трех еще работающих украинских АЭС.
На российском телевидении местные эксперты всерьез обсуждают идею о нанесении демонстрационного ядерного удара на собственной же территории. «А чтобы не сомневались, что мы способны», - вот такой лейтмотив.
Да, можно попробовать не воспринимать этот трёп всерьез. Но нужно учитывать, что на телевидении в авторитарной России без санкции и птичка не чирикнет. Не говоря уж об обсуждении настолько жутких перспектив, как подрыв ядерного заряда на собственной территории.
А что еще остается делать, если испытания российской межконтинентальной ракеты «Сармат» закончились на минувшей неделе фиаско, то есть подрывом внутришахтной пусковой установки? Да еще и украинские дроны успешно атаковали три крупных российских оружейных склада - с последующей многочасовой детонацией запасов ракет и снарядов.
Конечно, Путин не только блефует. Еженощно россияне атакуют энергетические объекты по всей территории Украины. Атакуют гражданские объекты в Харькове, Сумах, Запорожье при помощи баллистических ракет и планирующих авиабомб.
Как раз в своем выступлении в ООН Владимир Зеленский упомянул об убийстве гражданских лиц во время попадания планирующих бомб в многоквартирный дом и в хлебозавод в Харькове. Зима идет быстро, несмотря на аномально теплый сентябрь. Тут надежда на то, что путинский режим замерзнет первым.