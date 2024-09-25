Участок Rail Baltic между Таллинном и Пярну может быть готов уже в 2028 году

По словам министра, важно, чтобы к концу десятилетия была открыта железнодорожная ветка Rail Baltic от Таллинна до Варшавы. Эстония поддерживает идею о возможном начале частичной эксплуатации уже до 2030 года.

«Если темпы строительства позволят, то до конца десятилетия, в 2028-2029 году, поезда могут ходить и по линии Таллинн-Пярну в Эстонии. Однако главной целью является создание полноценного железнодорожного сообщения от Таллинна до границы с Латвией к 2030 году», - говорит Свет. Министр выразил надежду, что южные соседи также смогут сохранить темпы строительства.

К настоящему времени в Харью и Рапласком уезде покрыты контрактами или находятся в стадии строительства 65 километров эстонского участка основной линии Rail Baltic. Однако, по словам Света, это не означает, что строительство участка к югу от Пярну является менее приоритетным.

По словам министра, странам придется приложить немало усилий, чтобы найти необходимое финансирование для строительных работ: «Чтобы не отстать от графика, правительство Эстонии приняло решение инвестировать в строительство Rail Baltic дополнительно 197 миллионов евро. Кроме того, мы выделим еще 75 миллионов евро на строительство железнодорожного депо. Если будет обеспечено достаточное финансирование, то маршрут можно будет завершить в срок».

В письме Свет выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и готовность стран Балтии полностью завершить маршрут Rail Baltic к 2030 году.