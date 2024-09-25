Центристская партия обещает помочь людям оспаривать автоналог в суде

«Центристская партия благодарит канцлера юстиции за правовую оценку законопроекта об автоналоге, однако мы все же не получили подробного обоснования, почему не выполняется вытекающая из конституции обязанность защищать людей с недостатками здоровья и многодетные семьи. Наша позиция осталась неизменной: автоналог ущемляет права людей, поэтому мы продолжим бороться против него», - пояснил Михаил Кылварт.

«Статья 10 Конституции устанавливает принцип социального государства, что, в свою очередь, означает, что государственная власть должна заботиться о нуждающихся в помощи и не оставлять никого в беде. Автоналог увеличит риск бедности в обществе, - сказал Михаил Кылварт. - Государственный суд отметил, что все частные лица и предприятия смогут оспорить в административном суде назначенный им автоналог на предмет его конституционности. Мы призываем всех использовать эту возможность.»

Чтобы облегчить людям, вынужденным платить автоналог, обращение в суд, Центристская партия, по словам Кылварта, подготовит типовую форму жалобы, которую смогут использовать все желающие.

«К сожалению, в последнее время появилась опасная тенденция: различные законодательные инициативы все грубее нарушают вытекающие из положений конституции базовые принципы или прямо противоречат основному закону. Канцлер права также признала, что если уплата автоналога окажется непосильной, то у налогоплательщика есть право оспорить платежное извещение в суде. Центристская партия, в свою очередь, позаботится о том, чтобы обращение в суд потребовало минимальных затрат времени и средств», - сказал Кылварт.

По словам председателя Центристской партии, нельзя игнорировать противоречия в процедуре рассмотрения законопроекта об автоналоге в парламенте.

«Центристская партия совместно с заинтересованными группами подготовила содержательные поправки к законопроекту, однако голосовать по каждой из них не было возможности, поскольку коалиция увязала их в один пакет. Ограничение прав парламентского меньшинства в первую очередь ограничивает возможность членов общества влиять на проводимые в налогообложении изменения, и их интересы, по сути, остаются незащищенными, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии», - подчеркнул Кылварт.