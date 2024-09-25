Банк объясняет: есть ли возрастные ограничения для жилищных кредитов?

«Поскольку по сравнению с остальной Европой пенсии в Эстонии низкие, эмпирическое правило гласит, что жилищный кредит должен быть погашен к пенсионному возрасту. Тем не менее, в некоторых случаях за жилищным кредитом может обратиться и 60-летний человек, в Luminor никаких возрастных ограничений нет. Многое зависит от профиля конкретного человека», - говорит Кикас.

Поскольку все чаще люди продолжают работать на пенсии, получение жилищного кредита в более зрелом возрасте во многом зависит от планов человека на будущее, его профессии, а также от того, хочет ли он продолжать работать после выхода на пенсию. Прежде чем принять решение о выдаче кредита, банк выясняет, каковы доходы и обязательства клиента, и останется ли у него после вычета всех обязательств запас прочности, который он сможет использовать в трудных ситуациях и в трудные времена.

Руководитель Центра кредитной компетенции подчеркнула, что если молодые люди могут получить кредит на жилье на срок до 30 лет, то чем старше заявитель, тем короче срок кредитования: «Если 50-летний соискатель кредита мечтает о доме или думает о покупке квартиры для ребенка, следует учитывать, что срок кредита не может быть 30 лет - соответственно, и выплаты по такому кредиту будут выше».