Хотя жилищный кредит обычно рекомендуется брать на 30 лет, заявку на него может подать и человек, которому необходимо погасить кредит гораздо быстрее. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, каким условиям должен соответствовать заявитель и есть ли возрастные ограничения для получения жилищного кредита.
Банк объясняет: есть ли возрастные ограничения для жилищных кредитов?
«Поскольку по сравнению с остальной Европой пенсии в Эстонии низкие, эмпирическое правило гласит, что жилищный кредит должен быть погашен к пенсионному возрасту. Тем не менее, в некоторых случаях за жилищным кредитом может обратиться и 60-летний человек, в Luminor никаких возрастных ограничений нет. Многое зависит от профиля конкретного человека», - говорит Кикас.
Поскольку все чаще люди продолжают работать на пенсии, получение жилищного кредита в более зрелом возрасте во многом зависит от планов человека на будущее, его профессии, а также от того, хочет ли он продолжать работать после выхода на пенсию. Прежде чем принять решение о выдаче кредита, банк выясняет, каковы доходы и обязательства клиента, и останется ли у него после вычета всех обязательств запас прочности, который он сможет использовать в трудных ситуациях и в трудные времена.
Руководитель Центра кредитной компетенции подчеркнула, что если молодые люди могут получить кредит на жилье на срок до 30 лет, то чем старше заявитель, тем короче срок кредитования: «Если 50-летний соискатель кредита мечтает о доме или думает о покупке квартиры для ребенка, следует учитывать, что срок кредита не может быть 30 лет - соответственно, и выплаты по такому кредиту будут выше».
Однако пожилые заявители имеют преимущество перед молодыми. «Поскольку пик доходов людей приходится на возраст около 50 лет, заявителями часто становятся люди, чье финансовое положение позволяет им взять жилищный кредит с более коротким периодом погашения. Зачастую у них есть большая сумма для самофинансирования, что, в свою очередь, может уменьшить размер ежемесячного взноса», - объясняет Кикас.
По словам Кикас, хотя в возрасте после 60 лет заявки на получение жилищного кредита подаются редко, всегда есть исключения. «Не стоит бояться, что при обращении за кредитом в более старшем возрасте банк установит более высокую планку риска. В любом случае, стоит обратиться в банк, рассказать о своих планах и запросить коммерческое предложение», - говорит она.
Жилищные кредиты в цифрах (01.2023-03.2024):
- Каждый десятый заемщик - молодой человек в возрасте до 25 лет. Средняя сумма кредита - 126 000 евро, средний срок погашения - 30 лет.
- Почти половина новых заемщиков была в возрасте от 26 до 35 лет. Средняя сумма кредита - 166 000 евро, а средний срок погашения - 28 лет.
- Треть клиентов по жилищным кредитам были в возрасте 36-45 лет. Средняя сумма кредита - 166 000 евро, средний период погашения - 26 лет.
- Как и в более молодой возрастной группе, на долю 46-55-летних приходится десятая часть от общего числа. Средняя сумма кредита - 102 000 евро, а средний срок погашения - 16 лет.