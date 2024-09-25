Зачем жители Эстонии стремятся в Беларусь, почему там невозможен вооруженный протест и чем больше всего удивляет война России с Украиной. Об этом и не только Rus.Postimees поговорил с писателем Сашей Филипенко.

Белорусский писатель, чьи книги переведены на 15 языков, а спектакли по его текстам до новой большой войны в Европе шли и в Украине, и в России, накануне своего приезда в Таллинн дал большое интервью Rus.Postimees.

9 октября в Музее оккупаций и свободы Vabamu Саша Филипенко расскажет, как тексты отражают время, размывая границы между реальностью и вымыслом, и как писатели становятся проводниками истории. Он прочтет отрывки из своего романа «Кремулятор», от которого пышет печным жаром и тянет могильным холодом, и который, став спектаклем, играется в разных странах.