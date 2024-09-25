Возвращающаяся в большой спорт спортсменка выступила с неожиданным заявлением

Спортсменка, которая в июне отметила 36-летие, в последний раз соревновалась на высшем уровне в марте 2022 года. Минувшей зимой она пару раз участвовала в более мелких соревнованиях. И весьма успешно. Затем Йохауг сообщила, что возвращается в серию Кубка мира и будет бороться за награды на чемпионате мира, который пройдет в будущем году в Трондхейме.

- После Трондхейма все, - сказала Йохауг в интервью SVT, дав понять, что она вернется лишь на один сезон.

- Это окончательно? – спросил журналист.

- Да, - ответила Йохауг.

- Даже если выиграете все соревнования? – продолжил интервьюер.

- Да. Я не буду участвовать в Олимпиаде.

Это очень неожиданно, поскольку после чемпионата мира, который пройдет в конце февраля и начале марта до Олимпиады Милан-Кортина останется меньше года.

На самом деле, у Терезы Йохауг имеется полный комплект медалей. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине она завоевала три золотых медали в индивидуальном зачете. Кроме того, у нее 14 медалей чемпионата мира и множество других наград.