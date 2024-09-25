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РАЙНЕР САКС Россия бессмысленно истощает свою армию под Харьковом

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Байден ясно осознает, что целью нападения РФ на Украину было уничтожение украинского народа
  • Украина поставила КНР в неловкое положение на Генассамблее ООН
  • Вчера российская армия предприняла очень серьезную попытку вторжения в Угледар

На харьковском направлении украинский спецназ взял под полный контроль здания приборостроительного завода в северной части Волчанска. Таким образом, российские подразделения фактически вытеснены из этого города, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Украина одержала небольшую локальную победу, но, к сожалению, в целом этот успех не имеет большого значения. Однако произошедшее доказывает, что в настоящее время у российской армии нет сил для наступления в направлении Харькова, а ежедневные попытки атак россиян в этом районе просто бессмысленно истощают силы нападающей стороны.

Байден говорит одно, американские СМИ пишут несколько другое

Президент США Джо Байден выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, где сделал решительное заявление в поддержку Украины, хотя и повторил достаточно стандартное послание - Украину необходимо поддерживать до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Президент США вполне адекватно оценивает ситуацию так, что целью нападения России на Украину было уничтожение украинской нации (или украинского государства) и ослабление НАТО, но ни одна из целей не была достигнута.

Однако в публикациях американских СМИ анонимные чиновники высказывают мнение, что так называемый план победы, предложенный Украиной, недостаточен для достижения результата. Фактически за этими сообщениями в СМИ можно угадать стратегическую неспособность некоторых высокопоставленных государственных чиновников - и, вероятно, также нежелание - заниматься вопросом Украины.

В публикациях СМИ также распространено мнение, что Украина не получит желаемого согласия на атаки на военные объекты в России. Сегодня США объявят о своем новом пакете военной помощи, и, вероятно, последуют заявления и по другим важным для Украины темам. Пока что выступление главы американского государства в ООН и освещение политики США в СМИ находятся в явном противоречии.

Президент Украины заявил, что КНР разрешит своим спутникам фотографировать украинские АЭС по просьбе России. В правительстве Украины связывают это с намерением России осуществить военные удары по этим объектам. Руководителям КНР вряд ли нравится быть связанными с такой деятельностью. Если Россия планирует такие нападения, раскрытие такого намерения, несомненно, является одним из способов создать эффективный сдерживающий фактор.

Россия снова поразила жилой дом в Харькове планирующей бомбой. В результате попадания есть убитые и раненые.

Сегодня ночью в ходе воздушной атаки российской армии районы Харьковской области были обстреляны ракетами С-300, а в направлении Одессы были выпущены четыре крылатые ракеты Х-59. Кроме того, в направлении Украины было отправлено 32 иранских дрона. Все крылатые ракеты и 28 беспилотников были уничтожены. Четыре дрона были усмирены средствами электронного давления. При этом средства украинской ПВО по-прежнему не могут справиться с ракетами С-300.

Положение на поле боя

По всем фронтам активность российской армии остается на том же уровне, что и в предыдущие дни, а главное направление ударов все то же, что сложилось уже в предыдущие месяцы.

О ситуации на направлении Курска важных новостей нет. Вчера в соцсетях распространилось несколько фотографий пленных российских солдат, но они не привязаны к какому-то конкретному региону. Поэтому трудно предполагать, куда именно могли продвинуться украинские войска.

В районе городов Купянск и Лиман активность атак российской армии высока. Основные наступления происходят в центральной части этого участка фронта, что усложняет логистику украинских сил, но это не имеет существенного значения в более широком плане. Позиционные бои продолжаются на направлении Северска.

В Бахмутском районе продолжаются обстрелы Часова Яра, но изменений на линии фронта нет. В районе Торецка бои идут на восточной и южной границах города и в поселке Нью-Йорк. Больших и постоянных подвижек в перемещении российской армии нет.

Удары в направлении Покровска оставались главным местом активности российской армии. За вчерашний день серьезных изменений в дислокации войск не произошло. Активные обстрелы также продолжаются к югу и юго-западу от Донецка.

Вчера российская армия предприняла очень серьезную попытку вторжения в Угледар. На данный момент нет четкого обзора ситуации, но очевидно, что украинские силы находятся под исключительно сильным давлением по всем границам города.

На Южном фронте российские войска вчера бездействовали. Мелкие атаки россиян имели место на восточном берегу Днепра, но успеха они не принесли.

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