РАЙНЕР САКС Россия бессмысленно истощает свою армию под Харьковом

Перевод: Павел Соболев

Украина одержала небольшую локальную победу, но, к сожалению, в целом этот успех не имеет большого значения. Однако произошедшее доказывает, что в настоящее время у российской армии нет сил для наступления в направлении Харькова, а ежедневные попытки атак россиян в этом районе просто бессмысленно истощают силы нападающей стороны.

Байден говорит одно, американские СМИ пишут несколько другое

Президент США Джо Байден выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, где сделал решительное заявление в поддержку Украины, хотя и повторил достаточно стандартное послание - Украину необходимо поддерживать до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Президент США вполне адекватно оценивает ситуацию так, что целью нападения России на Украину было уничтожение украинской нации (или украинского государства) и ослабление НАТО, но ни одна из целей не была достигнута.

Однако в публикациях американских СМИ анонимные чиновники высказывают мнение, что так называемый план победы, предложенный Украиной, недостаточен для достижения результата. Фактически за этими сообщениями в СМИ можно угадать стратегическую неспособность некоторых высокопоставленных государственных чиновников - и, вероятно, также нежелание - заниматься вопросом Украины.