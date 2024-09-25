Эсминец РФ на учениях выстрелил в сторону норвежского судна

СМИ: Россия следит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ в Балтийском море

Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта «Российские шпионские корабли», в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые «исследовательские корабли», оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС), отмечается далее. Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.