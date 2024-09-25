Во время проходивших в середине сентября учениях РФ «Океан-2024» в Баренцевом море норвежское судно оказалось в зоне маневров российских кораблей и было вынуждено покинуть ее после предупредительного выстрела со стороны российского эсминца. Об этом сообщило норвежское издание FriFagbevegelse.
Эсминец РФ на учениях выстрелил в сторону норвежского судна
По данным СМИ, норвежский траулер MS Ragnhild Kristine 12 сентября занимался ловлей рыбы в исключительной экономической зоне Норвегии в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит РФ, но норвежские суда имеют право свободно ей пользоваться.
В какой-то момент команда судна получила сообщение от находившегося неподалеку большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», который участвовал в учениях РФ. «Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район», - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.
По словам собеседника FriFagbevegelse, российские военные сообщили о проходящих в регионе учениях. Но траулер решил не удаляться, пока команда не вытащит из воды заброшенные приспособления для ловли рыбы. Однако российский эсминец приблизился к норвежскому судну и включил сирену примерно на 15 секунд.
«Потом они выстрелили из пушки куда-то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло,» - заявил Ортен.
После этого команда норвежского судна все же решила прекратить ловлю рыбы и добровольно-принудительно взяла курс на запад. «Адмирал Левченко» следовал за траулером, пока тот не вышел из опасной зоны. Норвежцы рассказали об инциденте прибывшим представителям береговой охраны, а те в свою очередь связались с командой российского эсминца.
Ортен отметил, что не знал об учениях РФ, когда выходил в море, но не винит в этом российскую сторону. По его словам, ранее на другом норвежском судне, находившемся в этой же акватории, произошел пожар, и находившиеся рядом российские военные предложили экипажу свою помощь. «Они такие же люди, как и все остальные, но у них тоже есть свои приказы,» - констатировал штурман.
Российская сторона инцидент официально не комментировала.
Норвегия может ловить рыбу в Баренцевом море и во время учений РФ, подчеркивают в Осло
Инцидент с участием норвежского траулера и военного корабля РФ произошел в акватории, которую позволено использовать Норвегии и которая также является международными водами, подчеркнул сотрудник по связям с общественностью Норвежских сил обороны Вегард Финберг.
Этим участком Баренцева моря Норвегия пользуется в соответствии с договором о демаркации российско-норвежской границы, который в 2010 году подписали тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг, бывший на тот момент премьер-министром Норвегии. Соглашение, в частности, определяло права пользования акваторией к востоку от архипелага Шпицберген, споры о которой между странами велись на протяжении нескольких десятилетий.
Договоренности между Норвегией и РФ позволяют норвежским судам находиться в этих водах даже во время российских военных учений, подчеркивают в Норвежских силах обороны.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и обострения отношений России с европейскими странами в Госдуме РФ позвучала идея о денонсации соглашения на фоне проблем с провозом грузов со стороны РФ на Шпицберген. Однако представительница МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер отметила, что договор заключен бессрочно, и Осло надеется, что Москва будет придерживаться этого принципа, так как он соответствует мировой практике. Позднее стороны пришли к соглашению по поставкам грузов на архипелаг.
СМИ: Россия следит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ в Балтийском море
Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта «Российские шпионские корабли», в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.
По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые «исследовательские корабли», оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.
Российские корабли не менее 60 раз совершали подозрительные, чрезвычайно медленные проходы по зигзагообразной траектории, в большинстве случаев с выключенной Автоматической идентификационной системой (АИС), отмечается далее. Такие маневры многократно осуществлялись в непосредственной близости к объектам критической инфраструктуры.