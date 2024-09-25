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Полиция призывает людей сдать незаконное оружие, не опасаясь наказания

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От незаконно хранящегося оружия можно отказаться добровольно, не опасаясь наказания.
От незаконно хранящегося оружия можно отказаться добровольно, не опасаясь наказания. Фото: EESTI KOHTUEKSPERTIISI INSTITUUT, EKEI, Marianne Loorents

Департамент полиции и погранохраны в рамках октябрьской акции призывает людей добровольно и не опасаясь наказания сдавать незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, хранящиеся в их домах.

Перевод: Павел Соболев

Акция продлится весь октябрь и ее цель - сократить количество запрещенных и опасных предметов в домах людей и тем самым повысить безопасность общества.

Майор полиции Аннели Аннист сказала, что если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества, или же кому-то известно, что подобные предметы могут быть в доме близкого человека, нужно позвонить в центр тревоги по номеру 112 и сообщить об этом.

«Должно быть максимально подробно описано, что это за предмет, где он был найден и где он находится в данный момент. Затем туда приезжают полицейские или саперы и забирают с собой запрещенные предметы. Ни при каких обстоятельствах нельзя приходить в здание полиции или Спасательного департамента с пистолетом в кармане, или приезжать туда с пакетом взрывчатки в машине».

Ежегодно в Эстонии находят и обезвреживают более 5000 взрывных устройств. Взрывчатые материалы, в том числе взрывчатка, по-прежнему обнаруживаются в жилищах людей.

Кальвар Таммине, руководитель саперного центра Спасательного департамента, заявил, что неправильное обращение даже с небольшими количествами взрывчатки может подвергнуть опасности самого домовладельца, а также соседей и близких.

«Например, если бы в начале этого года взорвалось взрывчатое вещество, найденное в квартире и в сарае в Кяравете, последствия были бы очень трагическими. Если вы заботитесь о своих близких и о себе, обязательно сообщите о взрывном материале по номеру 112, саперы приедут и займутся ликвидацией угрозы», - сказал Таммине.

В ходе кампаний, которые проводились уже несколько раз, люди сдали из своих домов полиции и службам экстренной помощи сотни единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и большое количество взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Полиция обращает внимание людей на сдачу нелегальных вещей раз в год общегосударственной акцией, но на самом деле опасные предметы, хранящиеся дома, можно сдавать круглый год, не опасаясь наказания.

Партнерами при проведении кампании являются Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Полиция безопасности, прокуратура и центры тревоги.

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