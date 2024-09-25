Неужели стало известно имя обладателя Золотого мяча?

24-летний нападающий действительно входит в число наиболее вероятных фаворитов наряду с товарищем по команде Джудом Беллингемом и игроками «Манчестер Сити» Родри и Эрлингом Хааландом.

Винисиус Жуниор выиграл в прошлом году с «Реалом» (начиная с 2022 года периодом будет считаться не календарный год, а предыдущий футбольный сезон, на этот раз 2023/24) и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании. Личный вклад бразильца в этот дубль составил 24 гола в 39 матчах.

Если Винисиус победит, то утечка имени победителя будет не первым случаем, когда имя обладателя Золотого мяча становилось известно до церемонии награждения. Например, в прошлом году за два месяца до награждения стало известно, что Золотой мяч будет вручен Лионелю Месси.

А вот список номинантов на премию в этом году, причем среди них нет ни Роналду, ни Месси.