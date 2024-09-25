28 октября - день, когда будет объявлен лучший футболист мира этого года или же обладатель Золотого мяча. Но если верить испанским СМИ, имя лучшего уже известно.
Неужели стало известно имя обладателя Золотого мяча?
24-летний нападающий действительно входит в число наиболее вероятных фаворитов наряду с товарищем по команде Джудом Беллингемом и игроками «Манчестер Сити» Родри и Эрлингом Хааландом.
Винисиус Жуниор выиграл в прошлом году с «Реалом» (начиная с 2022 года периодом будет считаться не календарный год, а предыдущий футбольный сезон, на этот раз 2023/24) и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании. Личный вклад бразильца в этот дубль составил 24 гола в 39 матчах.
Если Винисиус победит, то утечка имени победителя будет не первым случаем, когда имя обладателя Золотого мяча становилось известно до церемонии награждения. Например, в прошлом году за два месяца до награждения стало известно, что Золотой мяч будет вручен Лионелю Месси.
А вот список номинантов на премию в этом году, причем среди них нет ни Роналду, ни Месси.
They're all here!— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI