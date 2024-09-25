Желающие сменить машину до введения автоналога могут столкнуться с определенными трудностями

6% респондентов упомянули, что намерены сменить свой нынешний автомобиль на более новый, но все же подержанный.

С 1 января автоналог вводится в двух формах: как ежегодный налог и как регистрационный сбор при покупке автомобиля. Несмотря на то, что продажи автомобилей в Эстонии в третьем квартале не показали резкого роста, десятки тысяч людей все еще планируют заменить свои нынешние автомобили до конца года. Чаще всего о замене автомобиля задумываются люди в возрастных категориях 30–39 лет (15% респондентов) и 40–49 лет (12% респондентов).

«По статистике, это самые крупные возрастные группы в Эстонии, и это люди, чьи доходы позволяют им иметь автомобиль, а образ жизни часто требует его использования. Поэтому такой результат логичен. В то же время данная цифра одновременно пугает и предостерегает – столько новых автомобилей до конца года в Эстонии просто негде взять», - прокомментировал руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.

В этом году в Эстонии в среднем продавалось по 1700 новых автомобилей в месяц – это означает, что даже если всего пятая часть планирующих реализует свои намерения, в последнем квартале можно ожидать резкого роста продаж автомобилей.

«Периодически люди приходят большими волнами, чтобы взять машины на тест-драйв, но в ряде случаев банк отказывает клиенту в лизинге или ежемесячный платеж оказывается слишком большим, из-за чего человек отказывается от своих намерений. В настоящее время новые автомобили все еще доступны на складах, но если спрос увеличится, может возникнуть дефицит, поскольку если сейчас заказать автомобиль с завода, то до конца года он вряд ли прибудет в Эстонию», - отметил Эскор.

По собственным оценкам респондентов, самые активные покупатели автомобилей проживают в Вырумаа (21%) и Вильяндимаа (20%), тогда как, например, в Таллинне заменить автомобиль на новый или более новый планируют лишь 8% участников опроса.

Чаще всего новые автомобили из салона планируют купить люди с ежемесячным нетто-доходом более 2500 евро.

21% участников опроса ответили, что думали о замене автомобиля до конца года, но не уверены в этом, 24% считают, что вряд ли будут менять автомобиль, а 22% респондентов твердо уверены, что в этом году менять автомобиль не будут.

Исследование Topauto и Norstat было проведено среди жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, выборка составила 1000 респондентов.