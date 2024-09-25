Инспекция труда: в Законе о трудовом договоре нет понятия «пробный день»

До 2024 года такую услугу действительно предоставляла Касса по безработице. Лишь в ее полномочиях была возможность отправить соискателя на предприятие осмотреться, чтобы понять, подходит ли ему эта работа. Максимум на один день! Теперь же такой услуги нет. Поэтому работодатель не может говорить про пробный день и уж тем более месяц. Он может разве что пригласить человека для того, чтобы показать ему рабочий процесс. Но если соискатель взял в руки молоток, забил им гвоздь или замесил тесто на пиццу - это признак трудовых отношений, а значит выполненная работа должна быть оплачена.