Из письма в Инспекцию труда: «Я хотела устроится на работу в пиццерию. Мне сказали, что у них есть обязательные "пробные дни". Я две недели проработала, а потом мне сказали, что я им не подхожу. И денег не заплатили».
Инспекция труда: в Законе о трудовом договоре нет понятия «пробный день»
Как сообщает Инспекция труда на своей странице Facebook, такого понятия, как «пробный день» уже не существует.
До 2024 года такую услугу действительно предоставляла Касса по безработице. Лишь в ее полномочиях была возможность отправить соискателя на предприятие осмотреться, чтобы понять, подходит ли ему эта работа. Максимум на один день! Теперь же такой услуги нет. Поэтому работодатель не может говорить про пробный день и уж тем более месяц. Он может разве что пригласить человека для того, чтобы показать ему рабочий процесс. Но если соискатель взял в руки молоток, забил им гвоздь или замесил тесто на пиццу - это признак трудовых отношений, а значит выполненная работа должна быть оплачена.
Чтобы стороны пришли к пониманию, подходит ли данная работа человеку, существует испытательный срок. Он может длиться максимум четыре месяца и, соответственно, он тоже должен оплачиваться. При этом стороны могут договорится, что заработная плата будет ниже (но не ниже минимальной). И если такое соглашение есть, то необходимо обратить внимание, указано ли, что после окончания испытательного срока заработная плата будет выше.
Если человек не получает зарплату за выполненную им работу, он может обратиться в Комиссию по трудовым спорам. При отсутствии письменного документа трудового договора сначала работнику необходимо доказать наличие трудовых отношений.