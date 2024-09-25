В будущем году станет ясно, вернется ли бокс в олимпийскую программу

Вопрос о включении бокса в программу Олимпиады еще решается, ясность будет внесена в 2025 году.

«На данный момент бокс все еще не включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это связано с решением Международного олимпийского комитета (МОК), принятым после приостановки деятельности Международной боксерской ассоциации (IBA). Однако МОК признал, что необходимо привлечь международную федерацию, которая будет курировать бокс на Играх», - сказал Майк Макати.

Он также добавил:

«USA Boxing, наряду с 42 другими странами, присоединилась к World Boxing, новой международной федерации, которую мы помогли основать. World Boxing работает над тем, чтобы соответствовать требованиям МОК, таким как антидопинговые правила, финансовая прозрачность и честность в ринге. Мы уверены, что решение по боксу для Лос-Анджелеса 2028 года будет принято МОК в начале 2025 года».