Ср, 25.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В будущем году станет ясно, вернется ли бокс в олимпийскую программу

Copy
Боксерский поединок, ОИ в Париже 2024, иллюстративное фото.
Боксерский поединок, ОИ в Париже 2024, иллюстративное фото. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Исполнительный директор USA Boxing Майк Макати рассказал о текущей ситуации в мире бокса. Как известно, из-за приостановки деятельности Международной боксерской ассоциации (IBA) бокс был исключен из программы Олимпийских игр 2028 года.

Вопрос о включении бокса в программу Олимпиады еще решается, ясность будет внесена в 2025 году.

«На данный момент бокс все еще не включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это связано с решением Международного олимпийского комитета (МОК), принятым после приостановки деятельности Международной боксерской ассоциации (IBA). Однако МОК признал, что необходимо привлечь международную федерацию, которая будет курировать бокс на Играх», - сказал Майк Макати.

Он также добавил:

«USA Boxing, наряду с 42 другими странами, присоединилась к World Boxing, новой международной федерации, которую мы помогли основать. World Boxing работает над тем, чтобы соответствовать требованиям МОК, таким как антидопинговые правила, финансовая прозрачность и честность в ринге. Мы уверены, что решение по боксу для Лос-Анджелеса 2028 года будет принято МОК в начале 2025 года».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх