Фото Молодежь развлекается: машина вспахала лужайку в самом центре города

Волостная управа Эльва сообщила в социальных сетях, что следы от колес появились там не сами по себе, а в результате действий группы людей, решивших устроить вечеринку у железнодорожного вокзала во вторник вечером.

«Рядом с автобусной остановкой в Эльва во время совместного отдыха практиковался новый вид спорта - метание цветов. А если точнее - метание цветочного горшка. Также они решили проверить внедорожные возможности своего Audi. В качестве полигона была выбрана зеленая зона вокруг фонтана», - говорится в сообщении властей Эльва в социальных сетях.