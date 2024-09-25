Роковая ошибка. Фристайлист Хенри Сильдару вынужден пропустить важное соревнование из-за наших чиновников

По словам Сильдару, в начале лета он сообщил Союзу лыжного спорта Эстонии, что хочет участвовать во всех этапах Кубка мира, а право регистрировать спортсмена на такие международные старты есть только у национальной федерации.

Однако теперь выяснилось, что заявка на участие Сильдару на соревнованиях в Швейцарии не была подана в установленный срок.

По словам генерального секретаря Союза лыжного спорта Кристьяна Колля, этот случай - совпадение нескольких плохих обстоятельств, поэтому в будущем будут проводиться дополнительные проверки при регистрации.