Эксперты рассказали, что произойдет с ценами на таллиннские квартиры в ближайшие полгода

Половина экспертов, принявших участие в опросе, полагают, что через полгода цены за квадратный метр таллиннских квартир останутся на том же уровне, что и в августе этого года, когда средняя цена за квадратный метр составляла 3080 евро. «Согласно наиболее распространенному мнению, в течение шести месяцев изменений не будет, но более четверти опрошенных полагают, что цены немного снизятся, а пятая часть полагает, что они станут немного выше», - прокомментировал результаты опроса руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По оценкам экспертов, общее состояние рынка недвижимости в Таллинне останется стабильным, однако возможны незначительные изменения в разрезе районов - наибольший потенциал роста, как считают эксперты, есть в Кесклинне и в Копли, а небольшая коррекция в сторону снижения наиболее вероятна в Ласнамяэ.

«Поскольку входные цены постоянно растут, разумеется, это повышение цен рано или поздно отразится и в ценах на квартиры. Поэтому эксперты считают, что следующие шесть месяцев будут подходящим временем для принятия решения о покупке», - пояснил Вахтер, сказав, что игроки рынка недвижимости в целом согласны с тем, что в Таллинне по-прежнему выгоднее купить квартиру, чем арендовать.

В опросе приняли участие 142 профессионала, в основном маклеры, оценщики недвижимости и застройщики из 55 различных предприятий сферы недвижимости, работающих в Таллинне. Более половины респондентов работают в этой сфере более десяти лет.