Nordica, которая за полтора года понесла свыше 27 миллионов евро убытков, отчаянно ищет покупателя. К сожалению, из-за крайне плохих финансовых показателей эта задача становится чрезвычайно сложной, и к тому же авиакомпания может лишиться своего крупнейшего партнера по сотрудничеству - SAS.
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Время упущено: несмотря на огромные убытки, в министерстве надеются найти покупателя на Nordica
Перевод: Ева Ойжинская
После прекращения прямых рейсов из Таллинна основным бизнесом Nordic Aviation Group (NAG), известной как Nordica, стало предоставление авиационных услуг партнерам под брендом Xfly. Их крупнейшим клиентом является авиакомпания SAS, которая недавно заключила долгосрочный договор о сотрудничестве со шведской авиакомпанией BRA.