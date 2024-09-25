Время упущено: несмотря на огромные убытки, в министерстве надеются найти покупателя на Nordica

Nordica, которая за полтора года понесла свыше 27 миллионов евро убытков, отчаянно ищет покупателя. К сожалению, из-за крайне плохих финансовых показателей эта задача становится чрезвычайно сложной, и к тому же авиакомпания может лишиться своего крупнейшего партнера по сотрудничеству - SAS.