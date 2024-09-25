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Время упущено: несмотря на огромные убытки, в министерстве надеются найти покупателя на Nordica

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Самолеты Nordica в аэропорту Таллинна.
Самолеты Nordica в аэропорту Таллинна. Фото: Erik Prozes

Nordica, которая за полтора года понесла свыше 27 миллионов евро убытков, отчаянно ищет покупателя. К сожалению, из-за крайне плохих финансовых показателей эта задача становится чрезвычайно сложной, и к тому же авиакомпания может лишиться своего крупнейшего партнера по сотрудничеству - SAS.

Перевод: Ева Ойжинская

После прекращения прямых рейсов из Таллинна основным бизнесом Nordic Aviation Group (NAG), известной как Nordica, стало предоставление авиационных услуг партнерам под брендом Xfly. Их крупнейшим клиентом является авиакомпания SAS, которая недавно заключила долгосрочный договор о сотрудничестве со шведской авиакомпанией BRA.

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