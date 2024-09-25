Вчера днем в деревне Петаалузе в волости Ляэнеранна дотла сгорел гараж. Строение воспламенилось в ходе сварочных работ, выполнявшихся рядом с ним.
Из-за неосторожно проводившихся сварочных работ полностью сгорел гараж
Перевод: Павел Соболев
По словам представителя Ляэнеского спасательного центра, владелец хутора в деревне Петаалузе проводил сварочные работы на старой бочке из-под мазута, из-за чего загорелся расположенный рядом деревянный гараж.
Когда приехали спасатели, гараж уже полыхал открытым огнем. Несмотря на все усилия спасателей, гараж был полностью уничтожен пожаром.
К месту пожара выехали две спасательные машины из Лихула; работы по тушению были остановлены через час после получения вызова.