airBaltic вводит новые виды билетов

Новый вид билетов Economy Classic, ранее известный под названием Green Plus, и впредь будет включать в себя один зарегистрированный багаж. Однако появится дополнительное преимущество: бесплатное бронирование сидячего места. Кроме того, теперь этот вид билетов будет доступен для покупки и в турагентствах, и на их сайтах.

Вид билетов Economy Flex, ранее известный как Green Classic, предлагает путешественникам еще большую гибкость. Клиенты могут изменить даты поездки без дополнительной платы или получить полный возврат за плату в размере 25 евро (за каждого пассажира в одном направлении). Кроме того, в билет Economy Flex включен бесплатный выбор сидячего места, а также две единицы зарегистрированного багажа и приоритетная посадка, обеспечивающие лучший опыт путешествия.

Во все билеты эконом-класса и впредь будет включаться одна единица ручной клади до восьми килограммов с возможностью увеличения ограничения веса до 12 килограммов.

Пассажирам бизнес-класса предлагается комплект билетов полного сервиса, включающий такие преимущества, как приоритетная регистрация и посадка, сидячее место в бизнес-классе впереди салона с дополнительным свободным местом, а также обед из трех блюд, неограниченный выбор напитков и более быстрая высадка из самолета после прилета в пункт назначения. Билет Business Experience доступен по более низкой цене с чуть измененными правилами билетов, в свою очередь билет Business включает все традиционные преимущества путешествий бизнес-класса.

Для клиентов, купивших билеты до 25 сентября 2024 года, будут сохранены прежние виды билетов вместе с их первоначальными наборами и правилами.