«Счета за электричество могут взлететь до небес»: эксперт обратился с важным предупреждением

«Основная причина - предупреждение финского сетевого оператора Fingrid о том, что предстоящей зимой дефицит электроэнергии в Финляндии в холодный и безветренный день составит 3000 МВт (или в два раза больше, чем в Эстонии) по сравнению с 1500 МВт в прошлом году», - сообщает Хансшмидт.

В прошлом году в начале января в Финляндии было около трех таких дней (3-5 января), когда температура опускалась почти до -30 градусов Цельсия, а потребление прогнозировалось на уровне 15 000 МВт. В то же время некоторые электростанции также вышли из строя, и к третьему дню цены на электроэнергию выросли до 1896 евро/МВт-ч (в среднем за день 900 евро/МВт-ч), отмечает Хансшмидт.

«Хотя это якобы мороз, который бывает раз в 13 лет, я прагматично предполагаю, что подобные погодные условия могут повториться, и, возможно, это будет продолжаться несколько дольше», - пишет он.

В такой мороз в Fingrid предполагают, что Финляндия будет импортировать максимум 1000 МВт из Эстонии (или четверть электроэнергии Балтии) и еще 2400 МВт из Швеции (где это почти не окажет влияния). Предстоящей зимой, по прогнозам Fingrid, будет доступно на 800 МВт меньше электростанций (на самом деле, я думаю, на 300 МВт), тогда вполне реально, что цена в Финляндии и, соответственно, в Эстонии поднимется еще выше, чем 1896 евро/МВтч. Это примерно в 10 раз выше обычной цены зимой, так что счет за один день вполне можно будет сравнить со счетом за десять дней.

«Хотя теория вероятности говорит, что такой сценарий маловероятен, мы видели, что у подстанций и кабелей сейчас плохая карма, и поэтому я оцениваю риск как реалистичный. Если этого не произойдет, то отлично, и семья и друзья будут платить, может быть, на 10-15 процентов больше за фиксированный пакет, но если мороз продлится еще дольше, то €4000/МВт-ч (возможный максимум) могут привести к тому, что счета за электричество взлетят до небес», - отмечает Хансшмидт.

В марте вы всегда сможете вернуться к биржевому пакету, добавляет Хансшмидт.