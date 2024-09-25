Коваленко-Кылварт сменила Марта Хельме на посту главы парламентской комиссии

Председателем комиссии стала Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия), заместителем председателя - Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).

Внеочередные выборы состоялись в связи с переходом бывшего председателя комиссии Марта Хельме (EKRE) в комиссию по иностранным делам.

В состав специальной комиссии по борьбе с коррупцией также входят Райн Эплер, Ирья Лутсар, Прийт Сибуль и Эдуард Одинец.

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией следит, чтобы установленные законами Эстонской Республики меры по борьбе с коррупцией применялись и на практике.

Комиссия обсуждает возможные случаи коррупции, в которых задействованы указанные в законе должностные лица, дает оценку этим случаям, осуществляет надзор за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность, а также проверяет декларации экономических интересов.

Один раз в год комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.