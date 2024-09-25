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Подготовка к экстремальной погоде: Эстония вкладывается в модернизацию сети метеорадаров

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Пока погода позволяет, в Эстонии готовятся точнее предсказывать ураганы и дожди.
Пока погода позволяет, в Эстонии готовятся точнее предсказывать ураганы и дожди. Фото: Keskkonnaagentuur

Агентство окружающей модернизирует технологию метеорологического радара в Харку. На это будет потрачено 1,7 миллиона евро. Синоптики надеются, что это поможет сделать прогнозы погоды более точными для всей Эстонии.

Старый метеорологический радар в аэрологической станции Харку работал с 2009 года, срок конца его службы неумолимо приближался, радар постоянно ремонтировали. Поэтому в октябре Агентство окружающей среды введет в эксплуатацию новый радар диапазона C с технологией SSPA, то есть усилителем мощности на твердотельных элементах. Сейчас ведутся монтажные работы.

Новый метеорологический радар уже почти готов к работе.
Новый метеорологический радар уже почти готов к работе. Фото: Keskkonnaagentuur
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