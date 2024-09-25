Подготовка к экстремальной погоде: Эстония вкладывается в модернизацию сети метеорадаров

Старый метеорологический радар в аэрологической станции Харку работал с 2009 года, срок конца его службы неумолимо приближался, радар постоянно ремонтировали. Поэтому в октябре Агентство окружающей среды введет в эксплуатацию новый радар диапазона C с технологией SSPA, то есть усилителем мощности на твердотельных элементах. Сейчас ведутся монтажные работы.