Подготовка к экстремальной погоде: Эстония вкладывается в модернизацию сети метеорадаров

Агентство окружающей модернизирует технологию метеорологического радара в Харку. На это будет потрачено 1,7 миллиона евро. Синоптики надеются, что это поможет сделать прогнозы погоды более точными для всей Эстонии.
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Старый метеорологический радар в аэрологической станции Харку работал с 2009 года, срок конца его службы неумолимо приближался, радар постоянно ремонтировали. Поэтому в октябре Агентство окружающей среды введет в эксплуатацию новый радар диапазона C с технологией SSPA, то есть усилителем мощности на твердотельных элементах. Сейчас ведутся монтажные работы.