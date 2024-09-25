В Швеции по делу об отмывании денег задержали эстонца

По данным следствия, они помогали сотням шведских компаний выплачивать зарплату в конвертах, скрывая это поддельными счетами, пишет Dagens Industri.

«В Стокгольме арестовали семь человек, в Латвии – одного. Все они из стран Восточной Европы, таких как Украина, Эстония и Беларусь», – прокомментировал Вретхаммар.