Во вторник подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Швеции задержало участников международной преступной сети, подозреваемых в систематическом отмывании денег, пишет dv.ee.
В Швеции по делу об отмывании денег задержали эстонца
По данным следствия, они помогали сотням шведских компаний выплачивать зарплату в конвертах, скрывая это поддельными счетами, пишет Dagens Industri.
По словам прокурора Олофа Вретхаммара, общая сумма операций составляет полмиллиарда шведских крон, что превышает 44 миллиона евро.
«В Стокгольме арестовали семь человек, в Латвии – одного. Все они из стран Восточной Европы, таких как Украина, Эстония и Беларусь», – прокомментировал Вретхаммар.
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