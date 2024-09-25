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В Швеции по делу об отмывании денег задержали эстонца

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

Во вторник подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Швеции задержало участников международной преступной сети, подозреваемых в систематическом отмывании денег, пишет dv.ee.

По данным следствия, они помогали сотням шведских компаний выплачивать зарплату в конвертах, скрывая это поддельными счетами, пишет Dagens Industri.

По словам прокурора Олофа Вретхаммара, общая сумма операций составляет полмиллиарда шведских крон, что превышает 44 миллиона евро.

«В Стокгольме арестовали семь человек, в Латвии – одного. Все они из стран Восточной Европы, таких как Украина, Эстония и Беларусь», – прокомментировал Вретхаммар.

Читайте подробнее на dv.ee.

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