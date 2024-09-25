Средняя закупочная цена на молоко за год выросла на 4,3 процента

Как сообщил BNS Департамент статистики, по сравнению с июлем цена выросла на 0,4 процента.

По данным Департамента статистики, в августе у эстонских сельскохозяйственных производителей купили в натуральном весе в общей сложности 77 100 тонн молока, на 3500 тонн больше, чем в прошлом году. При этом молока элитного сорта купили 65 000 тонн, на 4400 тонн больше в годовом сравнении.

Среднее содержание жира в молоке в августе в годовом сравнении сократилось на 0,1 процентных пункта до 3,7 процента, а среднее содержание белка удержалось на отметке 3,3 процента.

В августе молочная промышленность Эстонии произвела 9600 тонн питьевого молока, на 500 тонн больше в годовом сравнении, сливок было произведено 2700 тонн, на 200 тонн больше прошлогоднего, а производство сквашенного молока удержалось на отметке 3100 тонн.

Производство масла в августе удержалось на отметке 300 тонн. Объем сырной продукции вырос за год с 4200 тонн до 5400 тонн, из которых 1700 тонн пришлись на творог.