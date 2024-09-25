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Израиль наносит новые удары по Ливану, «Хезболла» впервые выпустила ракету по Тель-Авиву

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BBC
Израильский истребитель над северной частью Израиля во вторник. Министр обороны описал нанесенные на этой неделе авиаудары по Ливану как «шедевральные».
Израильский истребитель над северной частью Израиля во вторник. Министр обороны описал нанесенные на этой неделе авиаудары по Ливану как «шедевральные». Фото: Getty Images

Баллистическая ракета, запущенная «Хезболлой» в среду утром, «впервые в истории достигла района Тель-Авива», заявил представитель ЦАХАЛ. Израиль продолжает наносить удары по позициям группировки в Ливане.

«Хезболла» утверждает, что ее целью был штаб израильской разведки «Моссад», расположенный недалеко от Тель-Авива.

Группировка считает израильскую разведку виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены «Хезболлы».

В понедельник армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых, по данным властей Ливана, погибли более 560 человек, 50 из которых - дети; более 1830 получили ранения. Израильские власти говорят, что целятся только в инфраструктуру «Хезболлы» и ее лидеров.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что она запустила баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду 06:30 - и это было сделано в поддержку «доблестного и благородного сопротивления» палестинцев в секторе Газа и «в защиту Ливана и его народа».

Израильское издание Haaretz Ynet пишет, что это первый случай, когда «Хезболла» нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.

По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ливану.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против «Хезболлы» и предупредил, что группировка ведет Ливан «к краю пропасти». «Наша война не с вами, наша война - с "Хезболлой"», - сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.

Ситуацию обсудит Совбез ООН

В среду «Хезболла» подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаси возглавлял ракетные войска группировки.

Дым от взрыва.
Дым от взрыва. Фото: Getty Images

В интервью Би-би-си министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад назвал происходящее в стране «кровавой бойней».

Ливан заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия.

Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт «не отвечает ничьим интересам». Он заявил, что «дипломатическое решение все еще возможно».

В среду ситуацию в Ливане обсудит Совет Безопасности ООН. «Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Многие опасаются, что очередной виток противостояния Израиля и «Хезболлы» может перерости в намного более масштабный конфликт, способный дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Анализ: может ли Израиль победить «Хезболлу»?

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:

Израильские военные считают, что мощные удары по позициям «Хезболлы» нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.

Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в тоннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.

ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали ХАМАС как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб.

С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и «Моссад» планируют следующую войну против «Хезболлы» с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.

Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по «Хезболле» с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию.

Израильские войска захватили Западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны.

Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили «Хезболлу» возможностей и желания обстреливать Израиль.

Предыдущие войны Израиля с «Хезболлой» были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон.

Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент «Хезболла» отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется.

Борьба с Израилем - главная причина существования «Хезболлы», а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.

Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории Ливана, чтобы создать буферную зону.

Израиль уже вторгался в Ливан, чтобы остановить нападения палестинцев. В 1982 году израильские войска вошли в Бейрут, однако им пришлось отступить после массового убийства в палестинских лагерях беженцев «Сабра» и «Шатила» в Бейруте, устроенных их союзниками - ливанскими христианами.

К 1990-м годам Израиль все еще занимал широкую полосу ливанской земли вдоль границы, но в 2000 году вывел войска из так называемой зоны безопасности, рассудив, что это не решает проблемы, но обходится слишком дорого.

В 2006 году «Хезболла» провела рейд через границу, убив и взяв в плен израильских солдат. Впоследствии лидер группировки Хасан Насралла сказал, что не допустил бы этого рейда, если бы знал, что в ответ Израиль начнет полномасштабную войну: сначала ракетные удары, а потом и вторжение наземных частей в Ливан.

Война стала катастрофой для мирных жителей Ливана. Но даже в последний день войны «Хезболла» продолжала обстреливать ракетами израильскую территорию.

«Хезболла» станет для Израиля более серьезным противником, чем ХАМАС.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, «Хезболла» насчитывает около 30 тысяч активных бойцов и до 20 тысяч резервистов. Многие из бойцов имеют опыт участия в боевых действиях в поддержку режима Башара Асада в Сирии.

По многим оценкам, у «Хезболлы» имеется от 120 тысяч до 200 тысяч ракет и реактивных снарядов: от неуправляемых до более дальнобойных, способных поразить израильские города.

Возможно, Израиль рассчитывает на то, что «Хезболла» не будет использовать все это оружие, опасаясь, что израильские ВВС поступят с Ливаном так же, как с Газой, превратив целые города в руины и убив тысячи мирных жителей.

Иран также может возражать против использования «Хезболлой» оружия, которое он теоретически может применить в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты.

Однако «Хезболла» способна пойти на более активное использование своего арсенала, прежде чем Израиль уничтожит его.

У дипломатов, пытающихся не допустить разрастания конфликта, тоже связаны руки.

Насралла заявляет, что «Хезболла» прекратит нападения на Израиль только после завершении конфликта в Газе - а конца ему пока не видно.

Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы пойти на необходимые уступки, которые могли бы привести к соглашению о прекращении огня и возвращению израильских заложников.

Это самый опасный кризис за долгий год, прошедший с момента нападения ХАМАС на Израиль, и на данный момент ничто не может остановить его эскалацию в нечто гораздо худшее.

BBC
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