Баллистическая ракета, запущенная «Хезболлой» в среду утром, «впервые в истории достигла района Тель-Авива», заявил представитель ЦАХАЛ. Израиль продолжает наносить удары по позициям группировки в Ливане.
Израиль наносит новые удары по Ливану, «Хезболла» впервые выпустила ракету по Тель-Авиву
«Хезболла» утверждает, что ее целью был штаб израильской разведки «Моссад», расположенный недалеко от Тель-Авива.
Группировка считает израильскую разведку виновной в организации взрывов тысяч пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены «Хезболлы».
В понедельник армия Израиля начала наносить массированные удары по Ливану, в результате которых, по данным властей Ливана, погибли более 560 человек, 50 из которых - дети; более 1830 получили ранения. Израильские власти говорят, что целятся только в инфраструктуру «Хезболлы» и ее лидеров.
В заявлении «Хезболлы» говорится, что она запустила баллистическую ракету в сторону Тель-Авива в среду 06:30 - и это было сделано в поддержку «доблестного и благородного сопротивления» палестинцев в секторе Газа и «в защиту Ливана и его народа».
Израильское издание Haaretz Ynet пишет, что это первый случай, когда «Хезболла» нацелила свои ракеты на район Тель-Авива.
По данным ЦАХАЛ, израильские истребители также перехватили беспилотник, летевший в среду утром на территорию Израиля из Сирии. В этом случае также обошлось без последствий.
Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ливану.
Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал, что военные продолжат операцию против «Хезболлы» и предупредил, что группировка ведет Ливан «к краю пропасти». «Наша война не с вами, наша война - с "Хезболлой"», - сказал он в видеообращении к ливанским гражданам.
Ситуацию обсудит Совбез ООН
В среду «Хезболла» подтвердила, что днем ранее в Бейруте в результате израильского авиаудара погиб ее высокопоставленный командир Ибрагим Кубаиси. Израиль заявил, что Кубаси возглавлял ракетные войска группировки.
В интервью Би-би-си министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад назвал происходящее в стране «кровавой бойней».
Ливан заявил, что только Вашингтон может помочь прекратить боевые действия.
Во вторник президент США Джо Байден заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что полномасштабный конфликт «не отвечает ничьим интересам». Он заявил, что «дипломатическое решение все еще возможно».
В среду ситуацию в Ливане обсудит Совет Безопасности ООН. «Ливан находится на краю пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь мир не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Многие опасаются, что очередной виток противостояния Израиля и «Хезболлы» может перерости в намного более масштабный конфликт, способный дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.
Анализ: может ли Израиль победить «Хезболлу»?
Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:
Израильские военные считают, что мощные удары по позициям «Хезболлы» нанесут ей такие потери, что группировка откажется от активных действий против Израиля, которые она ведет в поддержку ХАМАС в секторе Газа.
Израильским политикам и генералам нужна победа. Война в Газе продолжается без малого год и ее конца пока не видно. Боевики ХАМАС все еще скрываются в тоннелях и руинах, убивая израильских солдат, и все еще удерживают израильских заложников.
ХАМАС застал Израиль врасплох в октябре прошлого года, поскольку израильтяне не воспринимали ХАМАС как серьезную угрозу, способную нанести такой ущерб.
С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и «Моссад» планируют следующую войну против «Хезболлы» с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.
Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по «Хезболле» с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию.
Израильские войска захватили Западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны.
Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили «Хезболлу» возможностей и желания обстреливать Израиль.
Предыдущие войны Израиля с «Хезболлой» были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон.
Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент «Хезболла» отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется.
Борьба с Израилем - главная причина существования «Хезболлы», а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.
Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории Ливана, чтобы создать буферную зону.
Израиль уже вторгался в Ливан, чтобы остановить нападения палестинцев. В 1982 году израильские войска вошли в Бейрут, однако им пришлось отступить после массового убийства в палестинских лагерях беженцев «Сабра» и «Шатила» в Бейруте, устроенных их союзниками - ливанскими христианами.
К 1990-м годам Израиль все еще занимал широкую полосу ливанской земли вдоль границы, но в 2000 году вывел войска из так называемой зоны безопасности, рассудив, что это не решает проблемы, но обходится слишком дорого.
В 2006 году «Хезболла» провела рейд через границу, убив и взяв в плен израильских солдат. Впоследствии лидер группировки Хасан Насралла сказал, что не допустил бы этого рейда, если бы знал, что в ответ Израиль начнет полномасштабную войну: сначала ракетные удары, а потом и вторжение наземных частей в Ливан.
Война стала катастрофой для мирных жителей Ливана. Но даже в последний день войны «Хезболла» продолжала обстреливать ракетами израильскую территорию.
«Хезболла» станет для Израиля более серьезным противником, чем ХАМАС.
По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, «Хезболла» насчитывает около 30 тысяч активных бойцов и до 20 тысяч резервистов. Многие из бойцов имеют опыт участия в боевых действиях в поддержку режима Башара Асада в Сирии.
По многим оценкам, у «Хезболлы» имеется от 120 тысяч до 200 тысяч ракет и реактивных снарядов: от неуправляемых до более дальнобойных, способных поразить израильские города.
Возможно, Израиль рассчитывает на то, что «Хезболла» не будет использовать все это оружие, опасаясь, что израильские ВВС поступят с Ливаном так же, как с Газой, превратив целые города в руины и убив тысячи мирных жителей.
Иран также может возражать против использования «Хезболлой» оружия, которое он теоретически может применить в случае израильской атаки на иранские ядерные объекты.
Однако «Хезболла» способна пойти на более активное использование своего арсенала, прежде чем Израиль уничтожит его.
У дипломатов, пытающихся не допустить разрастания конфликта, тоже связаны руки.
Насралла заявляет, что «Хезболла» прекратит нападения на Израиль только после завершении конфликта в Газе - а конца ему пока не видно.
Ни ХАМАС, ни Израиль не готовы пойти на необходимые уступки, которые могли бы привести к соглашению о прекращении огня и возвращению израильских заложников.
Это самый опасный кризис за долгий год, прошедший с момента нападения ХАМАС на Израиль, и на данный момент ничто не может остановить его эскалацию в нечто гораздо худшее.