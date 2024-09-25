Израиль наносит новые удары по Ливану, «Хезболла» впервые выпустила ракету по Тель-Авиву

С Ливаном все обстоит иначе. Армия обороны Израиля и «Моссад» планируют следующую войну против «Хезболлы» с тех пор, как предыдущая, произошедшая в 2006 году, не достигла значимых результатов.

Некоторые израильские СМИ сравнивают нынешние удары по «Хезболле» с внезапным налетом Израиля на Египет в июне 1967 года, в результате которого египетские ВВС были уничтожены на земле. В течение следующих шести дней Израиль разгромил Египет, Сирию и Иорданию.

Израильские войска захватили Западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты, заложив, таким образом, предпосылки нынешней войны.

Но это не совсем удачное сравнение, поскольку израильские удары пока не лишили «Хезболлу» возможностей и желания обстреливать Израиль.

Предыдущие войны Израиля с «Хезболлой» были изнурительными, затяжными и никогда не приводили к решающей победе ни одной из сторон.

Израиль делает ставку на то, что в какой-то момент «Хезболла» отступит от границы и перестанет обстреливать Израиль. Но большинство наблюдателей считают, что группировка от таких действий не откажется.

Борьба с Израилем - главная причина существования «Хезболлы», а это значит, что израильтянам придется пойти на дальнейшую эскалацию войны.

Нетаньяху обещал прекратить обстрелы северных израильских территорий. Но если этого не произойдет, Израилю придется принять решение о начале наземного наступления и, возможно, захватить часть территории Ливана, чтобы создать буферную зону.