Микроурезание бюджета: основная нагрузка ляжет на наиболее уязвимые слои населения?

Объем предстоящей четырехлетней программы экономии правительства составляет 970 млн евро. Большая часть из этих средств должна прийти в ходе так называемого пересмотра бюджета, а также при сокращении бюджетов министерств на согласованный процент. Трудно сказать, что именно влечет за собой другое, потому что даже при терпеливом объяснении картина не проясняется. В любом случае, по расчетам Минфина, сократить расходы государства можно почти на миллиард.