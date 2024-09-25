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Микроурезание бюджета: основная нагрузка ляжет на наиболее уязвимые слои населения?

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Правительство говорит о возможностях сэкономить миллиарды евро. Иллюстративное фото.
Правительство говорит о возможностях сэкономить миллиарды евро. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Наибольшие возможности для экономии Минфин видит в сокращении пособий по безработице и социальных пособий.

Перевод: Павел Соболев

Объем предстоящей четырехлетней программы экономии правительства составляет 970 млн евро. Большая часть из этих средств должна прийти в ходе так называемого пересмотра бюджета, а также при сокращении бюджетов министерств на согласованный процент. Трудно сказать, что именно влечет за собой другое, потому что даже при терпеливом объяснении картина не проясняется. В любом случае, по расчетам Минфина, сократить расходы государства можно почти на миллиард.

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