Италия предупредила о возможности краха автопрома и призвала пересмотреть климатические цели

Министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил газете, что на текущей неделе воспользуется для этих целей рядом встреч на высоком уровне в Брюсселе.

«Все понимают, что если мы не начнем действовать быстро, то в течение нескольких месяцев в Брюсселе, Страсбурге и других европейских центрах мы увидим не только фермеров с тракторами, но и рабочих. Мы начинаем ощущать эту атмосферу по всей Европе», – указал министр, припомнив протесты, охватившие Европу в начале года.

По его словам, экологическая политика Евросоюза привела к серьезному кризису европейского автопрома – из-за чрезмерно амбициозных целей сотни тысяч рабочих мест оказались под угрозой сокращения.

«Дорожная карта Green Deal в том виде, в котором она была разработана, уже продемонстрировала свои противоречия на примере краха европейского рынка электромобилей и тяжелого кризиса европейских автопроизводителей. Данные говорят сами за себя. Уже очевидно, что дорожная карта неустойчива», – заявил Адольфо Урсо.

По его словам, электромобили стоят слишком дорого по сравнению с доходами европейцев и итальянцев. При этом поспешное внедрение электромобилей в ЕС приведет к тому, что блок окажется чрезмерно зависимым от Китая.

«Риск заключается в том, что мы перейдем от зависимости от российского ископаемого топлива к зависимости от критически важного сырья, поступающего из Китая, производимого им или перерабатываемого в КНР», – отметил министр и добавил, что Европе следует думать о стратегической автономии.

Италия намерена предпринимать действия в свете беспокойства в европейских столицах и предупреждений о том, что автомобильная промышленность ЕС, уже проигрывающая конкуренцию импорту китайских электромобилей, резко сократится после вступления в силу запрета на продажу новых авто с ДВС.

Напомним, в августе авторынок ЕС обвалился на 18,3% – существенно ниже отметок, предшествовавших пандемии COVID-19. При этом в будущем тенденция не улучшится, указывают европейские автопроизводители во главе с Volkswagen. Этот концерн готовится закрыть свои заводы в Европе, невзирая на возражения профсоюзов, в результате чего лишатся работы 15 тыс. человек.