Ветклиника «зарезервировала» общественные парковочные места для своих клиентов

Недавно на стороне здания Pärnu Keskus, на улице Пыхья, где рядом находятся платные парковочные места, отмеченные синими линиями, появились таблички, которые говорят о том, что два из этих мест предназначены для клиентов ветеринарной клиники. Если бы парковочные места для клиентов ветеринарной клиники находились прямо перед входом в клинику, это не вызвало бы вопросов, поскольку у крупных торговых центров и медицинских учреждений часто выделяют специальные места для инвалидов или семей. Однако эти парковочные места находятся на территории, которая не принадлежит ни клинике, ни торговому центру.