Михал: граждане России и Беларуси не должны голосовать на муниципальных выборах

«Моя позиция такова: люди, которые, живя в свободной стране, сознательно голосуют за Путина в посольстве, должны сделать выбор - либо жить в Эстонии, либо выбрать другой путь», - сказал Михал.

Он также подчеркнул, что правительство пока не пришло к единому мнению по этому вопросу. «В коалиционном правительстве решения принимаются совместно, как вам известно - либо все соглашаются, либо вопрос не решается», - добавил премьер.

Он пояснил, что изменить конституцию можно двумя способами: либо двумя созывами Рийгикогу, либо в срочном порядке за один созыв. По его словам, уже выдвинуты различные законопроекты о праве голоса, но пока ни один из них не получил широкой поддержки. «Работа над этим вопросом должна продолжаться. И если - как я говорил ранее - коалиция сможет прийти к согласию, тогда она сможет внедрить эти изменения», - считает Михал.

Также он отметил, что поиск компромиссов - обычная практика для коалиционных правительств, и вряд ли это удивит кого-то в Эстонии. «Независимые голосования, как правило, приводят к правительственному кризису и негативным последствиям. Сейчас это не в интересах Эстонии - создавать кризис, когда нам нужно решать важные вопросы, как, например, бюджет и обеспечение армии», - заключил премьер-министр.