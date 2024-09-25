Кристина Каллас: Цахкна не выступает с сольным номером по палестинскому вопросу, это общий курс правительства

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила в среду в программе Otse uudistemajast, что изменение внешнеполитического курса Эстонии уже было согласовано при правительстве Каи Каллас и что нынешние обвинения в адрес министра иностранных дел беспочвенны, сообщает ERR.