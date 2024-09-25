Ср, 25.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Кристина Каллас: Цахкна не выступает с сольным номером по палестинскому вопросу, это общий курс правительства

Copy
Кристина Каллас и Маргус Цахкна.
Кристина Каллас и Маргус Цахкна. Фото: Mihkel Maripuu

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила в среду в программе Otse uudistemajast, что изменение внешнеполитического курса Эстонии уже было согласовано при правительстве Каи Каллас и что нынешние обвинения в адрес министра иностранных дел беспочвенны, сообщает ERR.

Перевод: Павел Соболев

В прошлую среду Эстония проголосовала в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) за резолюцию в поддержку прекращения израильской оккупации палестинских территорий. Этим летом Международный суд ООН выразил мнение, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной. Поэтому Палестина сейчас представила резолюцию, опираясь на мнение Международного суда ООН, призывающую положить конец израильской оккупации.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх