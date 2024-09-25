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Будьте начеку Осенний сезон выводит диких животных на дороги

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Осень выводит диких животных на дороги.
Осень выводит диких животных на дороги. Фото: Elmo Riig

С наступлением осени активность диких животных значительно увеличивается, и они все чаще выходят на дороги. Водителям особенно важно быть внимательными в сумерках, так как риск столкновения с животными возрастает.

Перевод: Каролийна Вертяева

Особое внимание стоит уделить зонам, где установлены знаки «Дикие животные», ведь именно там животные чаще всего пересекают проезжую часть. Кроме того, нужно быть настороже, проезжая через лесные участки и рядом с полями. В темное время суток, особенно на рассвете и после заката, животные активно передвигаются. Эту активность дополнительно усиливают сезон охоты и брачный период.

«В такие периоды мы чаще видим, как дикие животные выходят на дороги, что увеличивает риск аварий. Поэтому водителям нужно быть очень осторожными и внимательно следить за дорогой, особенно в сумерках. Если одно животное перебежало дорогу, есть шанс, что за ним последуют другие», - поясняет руководитель отдела экологического контроля Департамента транспорта Виллу Люкк.

В последние годы проблема только обострилась: на дорогах Эстонии стало больше автомобилей, и численность крупных животных, таких как олени и лоси, тоже увеличилась.

«У животных есть свои привычные маршруты, и они редко меняют их. Поэтому в зонах со знаком "Дикие животные" нужно соблюдать ограничения скорости и, при необходимости, снижать ее. Для животных дорога всегда в приоритете», - добавил Люкк.

В некоторых регионах Эстонии на огражденных участках дорог уже созданы специальные переходы для животных. На четырехполосной дороге Козе–Выйбу действует система обнаружения крупных животных. Три уровня переходов позволяют безопасно пересекать дорогу, а специальные датчики фиксируют приближение животных и предупреждают водителей с помощью мигающих знаков.

Датчики также ограничивают разрешенную скорость движения до 70 км/ч.

На прошлой неделе Департамент транспорта запустил систему предупреждений на электронных табло в тех местах, где чаще всего дикие животные пересекают дорогу.

Ежегодно на телефон службы 1247 поступает около шести тысяч сообщений о гибели животных на дорогах. Причем большинство мелких инцидентов, чаще всего, не регистрируются.

В результате таких аварий каждый год получают травмы 20–30 человек. И поскольку количество автомобилей и животных на дорогах продолжает расти, проблема остается актуальной.

Узнать, где находятся опасные зоны с дикими животными, можно на специальной карте.

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