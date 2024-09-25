Слишком дорогое электричество: жители Эстонии гораздо тщательнее выбирают время для стирки, чем их соседи

Исследование, проведенное компанией Starcom по заказу Samsung, показывает, что 39 процентов жителей Эстонии выбирают время для стирки белья исходя из того, когда биржевая цена на электроэнергию является наиболее выгодной. Гораздо меньше внимания этому уделяют латыши (23 процента) и литовцы (27 процентов).