Исследование, проведенное компанией Starcom по заказу Samsung, показывает, что 39 процентов жителей Эстонии выбирают время для стирки белья исходя из того, когда биржевая цена на электроэнергию является наиболее выгодной. Гораздо меньше внимания этому уделяют латыши (23 процента) и литовцы (27 процентов).
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Слишком дорогое электричество: жители Эстонии гораздо тщательнее выбирают время для стирки, чем их соседи
«Энергоэффективность становится все более важной для людей при выборе бытовой техники. Кроме того, важными считаются размер, вместимость и, конечно, цена машины», - говорит руководитель отдела по обучению Samsung Eesti Алари Пеннар.
Поэтому, по словам Пеннара, вполне логично, что помимо выбора энергоэффективного прибора люди обращают внимание и на цену электроэнергии, ведь это тоже способ сэкономить. Современные стиральные машины даже способны самостоятельно выбирать наиболее оптимальное с финансовой точки зрения время для стирки.