ФОТО Первый R-kiosk новой концепции открылся в столичном торговом центре Kristiine

Перевод: Павел Соболев

«Новая концепция создает для покупателей приятную и понятную среду для покупок, где они могут быстро получить то, что им нужно. Мы сместили акцент на еду, предлагая более здоровые альтернативы. Хорошим примером являются наши свежие салаты, рецепты которых соответствуют диете Planetary Health Diet», - комментирует Тийа Ильвес, исполнительный директор компании Reitan Convenience Estonia.

Новый R-kiosk расположен сбоку от открытой парковки центра, находясь, таким образом, в удобном месте для пассажиров железнодорожного вокзала Лиллекюла, пешеходов и велосипедистов, прибывающих из квартала Уус-Мааильм, а также многих клиентов, приезжающих на автомобиле. «Открытие второго киоска сети в центре Kristiine хорошо отражает изменившиеся потребности и покупательские привычки наших посетителей. Киоски стратегически расположены рядом с различными входами, обеспечивая удобный и быстрый доступ для всех посетителей центра», - прокомментировала Хелина Лейф, менеджер по маркетингу и коммуникациям торогового центра Kristiine.

При строительстве нового R-Kiosk использованы экологически чистые материалы, например, рабочие поверхности изготовлены из переработанных материалов, а таблички с ассортиментом - из отходов производства. «Мы также постепенно обновляем и другие киоски, и наша цель - открывать как минимум два таких новых места каждый год», - добавила Тийа Ильвес.