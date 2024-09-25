Таллиннская тюрьма будет принимать всех арестантов Северной Эстонии

В результате этого изменения все задержанные, арестованные и кратковременно удерживаемые лица из данного региона, которых ранее содержали в изоляторе Пыхьяской префектуры, теперь будут содержаться в Таллиннской тюрьме.

Эти изменения не касаются лиц, доставленных для отрезвления. В Таллиннском регионе их по-прежнему будут направлять в изоляторы, находящиеся под управлением Министерства внутренних дел.

Согласно действующему Закону о лишении свободы, арестованных, задержанных на срок до 48 часов, подвергнутых принудительному приводу или доставленных для отрезвления могут направлять в Тартускую или Вирускую тюрьму. Эти тюрьмы останутся доступными для размещения таких лиц.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменение необходимо для сокращения расходов госбюджета на предоставление услуги, которую целесообразнее оказывать в Таллиннской тюрьме, находящейся в ведении Министерства юстиции. Там достаточно мест и обеспечены необходимые условия для содержания задержанных.