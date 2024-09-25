Обзор госбюджета Михал поблагодарил Лиги за напоминание о том, что денег нет и не будет

Бюджет будут рассматривать премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр финансов Юрген Лиги.

В среду на пресс-конференции в Доме Стенбока правительство представило обзор финансовых планов страны на следующие четыре года и государственного бюджета на следующий год.