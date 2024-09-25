Ср, 25.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Обзор госбюджета Михал поблагодарил Лиги за напоминание о том, что денег нет и не будет

Copy
Бюджет будут рассматривать премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр финансов Юрген Лиги.
Бюджет будут рассматривать премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр финансов Юрген Лиги. Фото: Tairo Lutter

В среду на пресс-конференции в Доме Стенбока правительство представило обзор финансовых планов страны на следующие четыре года и государственного бюджета на следующий год.

На пресс-конференции обзор представили премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») и министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх